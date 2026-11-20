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Partizan Beşiktaş maçı kaç kaç, Partizan Beşiktaş maçı bitti mi, maç sonucu ne ve karşılaşma hangi kanalda canlı izlenir soruları, mücadele sürerken basketbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. THY Euroleague kapsamında Türkiye saatiyle 22.45'te başlayan Partizan Beşiktaş maçı devam ediyor. Karşılaşmanın ilk bölümünde Beşiktaş, Partizan karşısında 12-6 önde. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmanda etkili bir oyun ortaya koyarak rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte Partizan Beşiktaş maçının anlık skoru, yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Partizan Beşiktaş maçında karşılaşmanın ilk bölümünde Beşiktaş, 12-6 önde bulunuyor. Siyah-beyazlılar, mücadeleye etkili bir başlangıç yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Partizan Beşiktaş maçı henüz bitmedi. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayan karşılaşma devam ediyor. Maçın sonucu, mücadelenin tamamlanmasının ardından belli olacak.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU NE?

Partizan Beşiktaş maçının sonucu, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Canlı skor:

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Partizan Beşiktaş maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI S SPORT 2 CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport 2, Turkcell TV+'ta 78. kanaldan yayın yapıyor. Kanal ayrıca Disney Plus üzerinden de izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI S SPORT PLUS'TAN İZLENİR Mİ?

S Sport Plus, S Sport'un dijital yayın platformu olarak internet üzerinden hizmet veriyor. Abonelik sahibi izleyiciler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı izleyebiliyor.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Euroleague maçlarının Türkiye yayın hakları S Sport'ta olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin S Sport, S Sport Plus ya da Disney Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Partizan Beşiktaş maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. Karşılaşma THY Euroleague kapsamında oynanıyor.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Partizan ile Beşiktaş arasındaki THY Euroleague karşılaşması, Partizan'ın iç saha maçlarını oynadığı salonda oynanıyor.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ÖNDE

Beşiktaş, Partizan deplasmanından galibiyetle dönerek Euroleague'deki iddiasını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk bölümünde ortaya koyduğu etkili oyunla rakibi karşısında öne geçti. Taraftarının desteğini arkasına alan Partizan ise farkı kapatmak için mücadele ediyor. Gergin ve tempolu geçen mücadele, cuma gecesinin en dikkat çeken basketbol maçı olarak devam ediyor.