Paraguay Milli Takım Kadrosu: Paraguay kadro değeri ne kadar? Paraguay Dünya Kupası kadrosunda kimler var?

Paraguay Milli Futbol Takımı, uluslararası turnuvalara hazırlık sürecinde geniş ve dengeli bir oyuncu havuzuyla dikkat çekmektedir. Güncel açıklanan geniş kadro, hem Güney Amerika futbolunun fiziksel gücünü hem de Avrupa liglerinde forma giyen oyuncuların taktiksel disiplinini bir araya getirmektedir. Peki, Paraguay kadro değeri ne kadar? Paraguay Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Detaylar...

PARAGUAY MİLLİ TAKIM KADROSU

Paraguay’ın mevcut geniş kadro yapısı, FIFA tarafından açıklanacak 26 kişilik nihai liste öncesinde değerlendirme aşamasında olup, teknik ekibin son kararlarına göre şekillenecektir. Takım; kaleci, savunma, orta saha ve hücum hattında çok sayıda alternatif oyuncu barındırarak rekabetçi bir yapı ortaya koymaktadır.

Kaleciler:

Orlando Gill, Roberto Fernández, Gastón Olveira

Savunucular:

Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, José Canale, Omar Alderete, Alexandra Maidana, Fabián Balbuena

Orta saha oyuncuları:

Diego Gómez, Mauricio Magalhães, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Andrés Cubas, Matías Galarza, Alejandro Gamarra

İleri hat:

Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Ávalos, Miguel Almirón, Julio Enciso, Antonio Sanabria

Bu geniş liste, Paraguay’ın hem savunma güvenliğini hem de hücum çeşitliliğini artırmayı hedefleyen modern kadro planlamasının bir parçası olarak öne çıkmaktadır.

PARAGUAY KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Paraguay Milli Futbol Takımı’nın güncel toplam kadro değeri yaklaşık 153 milyon euro bandında değerlendirilmektedir. Bu ekonomik değer, özellikle Avrupa liglerinde forma giyen genç oyuncuların yükselen piyasa değerleriyle birlikte son yıllarda artış göstermiştir.

PARAGUAY DÜNYA KUPASI FİKSTÜRLERİ

Paraguay Milli Takımı’nın Dünya Kupası kapsamında oynayacağı fikstür, hem coğrafi çeşitlilik hem de zorlu rakipler açısından dikkat çekmektedir. Maç programı, takımın grup aşamasındaki performansını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmalardan oluşmaktadır.

Maç Programı ve Stadyum Bilgileri

12 Haziran: ABD – Paraguay

Los Angeles Stadyumu

19 Haziran: Türkiye – Paraguay

San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu

25 Haziran: Paraguay – Avustralya

San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu