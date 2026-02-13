Panathinaikos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Panathinaikos Fenerbahçe nereden CANLI izlenir?

Avrupa basketbolunun dev randevularından biri olan Panathinaikos – Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar canlı yayın detaylarını araştırıyor. Panathinaikos Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, karşılaşma şifresiz mi ve online platformlardan canlı izleme imkânı var mı gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Maçın yayıncı kanalı, saat bilgisi ve canlı izleme detayları haberimizin devamında yer alıyor.

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak EuroLeague mücadelesi, basketbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan EuroLeague kapsamında oynanacak karşılaşma, Türkiye'den canlı yayınlanacak.

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kritik mücadele, basketbol yayınlarının resmi adresi olan S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, şifreli yayın kapsamında sporseverlerle buluşacak.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME DETAYLARI

S Sport Plus yayını; internet üzerinden, mobil uygulama ve akıllı televizyonlar aracılığıyla takip edilebiliyor. Platform, uydu yayını olmadan dijital üyelik sistemiyle hizmet veriyor.

S SPORT KANALI FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden de şifreli olarak izlenebiliyor.

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Zorlu EuroLeague karşılaşması, 13 Şubat Cuma günü oynanacak.

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele, 22.15'te başlayacak.

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşma, Atina'da bulunan Olympic Sports Center'da oynanacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenen maçta, atmosferin oldukça yüksek olması öngörülüyor.