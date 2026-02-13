Haberler

Panathinaikos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Panathinaikos Fenerbahçe nereden CANLI izlenir?

Panathinaikos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Panathinaikos Fenerbahçe nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbolseverlerin merakla beklediği Panathinaikos – Fenerbahçe karşılaşması için geri sayım başladı. "Panathinaikos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Panathinaikos Fenerbahçe nereden canlı izlenir?" soruları maç saatine yaklaşılırken en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Kritik mücadelenin yayın bilgileri, canlı yayın kanalı ve izleme seçenekleri basketbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Avrupa basketbolunun dev randevularından biri olan Panathinaikos – Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar canlı yayın detaylarını araştırıyor. Panathinaikos Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, karşılaşma şifresiz mi ve online platformlardan canlı izleme imkânı var mı gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Maçın yayıncı kanalı, saat bilgisi ve canlı izleme detayları haberimizin devamında yer alıyor.

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak EuroLeague mücadelesi, basketbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan EuroLeague kapsamında oynanacak karşılaşma, Türkiye'den canlı yayınlanacak.

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kritik mücadele, basketbol yayınlarının resmi adresi olan S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, şifreli yayın kapsamında sporseverlerle buluşacak.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME DETAYLARI

S Sport Plus yayını; internet üzerinden, mobil uygulama ve akıllı televizyonlar aracılığıyla takip edilebiliyor. Platform, uydu yayını olmadan dijital üyelik sistemiyle hizmet veriyor.

S SPORT KANALI FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden de şifreli olarak izlenebiliyor.

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Zorlu EuroLeague karşılaşması, 13 Şubat Cuma günü oynanacak.

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele, 22.15'te başlayacak.

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşma, Atina'da bulunan Olympic Sports Center'da oynanacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenen maçta, atmosferin oldukça yüksek olması öngörülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi

Almanya Başbakanı 6 ülkenin ismini sayıp Avrupa liderlerine seslendi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararlarına zehir zemberek yanıt
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı