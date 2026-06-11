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Panama ordusu var mı, Uruguay ordusu var mı, Mali ordusu var mı, Fildişi Sahili ordusu var mı?

Panama ordusu var mı, Uruguay ordusu var mı, Mali ordusu var mı, Fildişi Sahili ordusu var mı?
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Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Hangi ülkenin kendisine ait bir ordusu yoktur?

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Hangi ülkenin kendisine ait bir ordusu yoktur?

HANGİ ÜLKENİN KENDİSİNE AİT BİR ORDUSU YOKTUR?

Uruguay

Panama

Fildişi Sahili

Mali

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNazım Çelik:

panama ordusu yok diye biliyorum ama önceden vardı sanki iptal ettilerse neden ettilerse diye merak ediyorum artık tabii ki

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Haber YorumlarıErhan Denizler:

haaa ülkelerin ordularını soruyo artık kültür değişti demek ki daha neler soracak merak ediyorum

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Haber YorumlarıErsagun Çalışkan:

valla bu program izlerken bu soruyu sorduklarında ben de merak ettim açıkçası hangi ülkenin ordusu yoksa diye googledim hemen ama hiç bulamamıştım doğru cevabı ya verilen seçeneklerden biri doğru ama ben yine de emin olamadım çünkü bu tür sorularda her zaman bir ince nokta var gibi geliyor bana

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