Pamuk Prenses ve Avcı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, filmdeki şato gerçek mi? Pamuk Prenses ve Avcı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Film ekranlara geldikçe "Pamuk Prenses ve Avcı filmi nerede çekildi?", "Oyuncuları kim?" ve "Konusu ne?" soruları da sıkça araştırılıyor. İşte Pamuk Prenses ve Avcı filmi hakkında merak edilen tüm detaylar.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Pamuk Prenses ve Avcı filminin çekimleri 2011 yılının sonbaharında başladı. Dış mekan çekimlerinin bir bölümü Eylül 2011'de yapılırken stüdyo çekimleri Ekim ve Aralık 2011 arasında sürdü. Film, 2012 yılında vizyona girdi.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri tamamen Birleşik Krallık'ta gerçekleştirildi. Yapımda İngiltere, Galler ve İskoçya'daki ormanlar, sahiller ve dağlık bölgeler kullanıldı. Stüdyo çekimleri ise Londra yakınlarındaki ünlü Pinewood Stüdyoları'nda yapıldı.

Filmde dikkat çeken başlıca çekim mekanları şöyle:

Marloes Sands, Pembrokeshire (Galler): Filmin sonundaki büyük savaş sahnesi ve şatonun yükseldiği sahil sahneleri burada çekildi. Ekip, 26-29 Eylül 2011 tarihleri arasında bu sahilde çekim yaptı.

Gateholm Adası, Pembrokeshire (Galler): Şatonun dijital olarak yerleştirildiği kayalık ada olarak kullanıldı.

Bourne Wood, Surrey (İngiltere): Sık ve uzun ağaçlarıyla bilinen bu orman, filmdeki orman sahnelerinde yer aldı.

Göller Bölgesi (İngiltere): Blea Tarn gölü ve Cathedral Rock gibi noktalar filmin doğa sahnelerine ev sahipliği yaptı.

Skye Adası (İskoçya): Old Man of Storr ve Quiraing gibi etkileyici kayalık alanlar, filmdeki geniş manzara çekimlerinde kullanıldı.

St Bartholomew Kilisesi, Londra: Pamuk Prenses'in cansız bedeninin yattığı sahne bu tarihi kilisede çekildi.

FİLMDEKİ ŞATO GERÇEK Mİ?

Filmde görülen görkemli şato gerçek değil. Şatonun kapıları, iç avlusu, sihirli ayna salonu ve trol köprüsü gibi mekanlar stüdyoda kurulan setlerde çekildi ve dijital efektlerle tamamlandı. Sahildeki şato görüntüsü de bilgisayar efektleriyle oluşturuldu.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, kötü kalpli Kraliçe Ravenna'nın kralı öldürerek tahtı ele geçirmesiyle başlıyor. Yıllarca kalede esir tutulan kralın kızı Pamuk Prenses, bir gün kaçmayı başararak Karanlık Orman'a sığınıyor. Ölümsüzlüğü ve güzelliği için Pamuk Prenses'in kalbine ihtiyaç duyan Ravenna, onu yakalaması için Avcı Eric'i görevlendiriyor. Ancak Avcı, kraliçenin kendisine verdiği sözlerin yalan olduğunu öğrenince Pamuk Prenses'in yanında yer alıyor. Cüceler ve krallığa sadık kalanlarla birlikte güç toplayan Pamuk Prenses, tahtını geri almak için Ravenna'ya karşı savaşa giriyor.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kristen Stewart : Pamuk Prenses

Charlize Theron : Kraliçe Ravenna

Chris Hemsworth : Avcı Eric

Sam Claflin: William

Sam Spruell: Finn

Ian McShane: Beith

Bob Hoskins: Muir

Ray Winstone: Gort

Nick Frost: Nion

Toby Jones: Coll

Eddie Marsan: Duir

Johnny Harris: Quert

Brian Gleeson: Gus

Vincent Regan: Dük Hammond

Lily Cole: Greta

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda, bu yapımla sinemada ilk uzun metrajlı filmine imza atan Rupert Sanders oturdu. Filmin hikayesi Evan Daugherty'ye ait. Senaryoyu ise Evan Daugherty, John Lee Hancock ve Hossein Amini birlikte kaleme aldı. Filmin görüntü yönetmeni Greig Fraser, müzikleri ise James Newton Howard imzası taşıyor. Yapım, Universal Pictures tarafından dağıtıldı.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ KAÇ ÖDÜLE ADAY OLDU?

Film, En İyi Görsel Efekt ve En İyi Kostüm Tasarımı dallarında Oscar'a aday gösterildi. Yaklaşık 170 milyon dolarlık bütçeyle çekilen yapım, dünya genelinde 396 milyon doları aşan gişe hasılatı elde etti.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİNİN DEVAMI VAR MI?

Filmin devamı niteliğindeki Avcı: Kış Savaşı (The Huntsman: Winter's War), 2016 yılında vizyona girdi. Chris Hemsworth ve Charlize Theron'un yeniden rol aldığı filmde kadroya Emily Blunt ve Jessica Chastain de katıldı. Kristen Stewart ise devam filminde yer almadı.