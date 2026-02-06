Haberler

Pakistan'da ne oldu? SON DAKİKA! Pakistan'da camide saldırı mı oldu, hangi camiye saldırı yapıldı?

Pakistan'da ne oldu? SON DAKİKA! Pakistan'da camide saldırı mı oldu, hangi camiye saldırı yapıldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'da cuma namazı sırasında şok edici bir gelişme yaşandı. Başkent İslamabad'daki Khadijatul Kubra Camii'ne yönelik saldırı haberleri, bölgedeki güvenlik ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Olayın boyutu, hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı henüz netleşmezken, saldırının ayrıntıları ve sorumluları merak konusu oldu. Peki, Pakistan'da ne oldu? Pakistan'da camide saldırı mı oldu, hangi camiye saldırı yapıldı?

Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan endişe verici haberler geldi. Cuma namazı sırasında Khadijatul Kubra Camii'nde gerçekleşen patlama, bölgedeki güvenlik ve sağlık birimlerini alarma geçirdi. Olayın etkileri ve mağdurların durumu henüz netleşmezken, saldırının detayları ve sorumluları hakkında soru işaretleri oluştu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PAKİSTAN'DA CAMİDE SALDIRI MI OLDU?

Evet, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

PAKİSTAN'DAKİ SALDIRI OLAYI NEDİR?

Saldırı, Khadijatul Kubra Camii'nde gerçekleşti. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlama sonrası polis ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi, başkentteki büyük hastanelerde acil durum ilan edildi.

Pakistan'da ne oldu? SON DAKİKA! Pakistan'da camide saldırı mı oldu, hangi camiye saldırı yapıldı?

KAÇ ÖLÜ VAR?

Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

KAÇ YARALI VAR?

Saldırıda yaklaşık 80 kişi yaralandı.

HANGİ CAMİYE SALDIRI DÜZENLENDİ?

Saldırı, İslamabad'daki Khadijatul Kubra Camii'ne yapıldı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu