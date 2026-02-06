Pakistan'da ne oldu? SON DAKİKA! Pakistan'da camide saldırı mı oldu, hangi camiye saldırı yapıldı?

Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan endişe verici haberler geldi. Cuma namazı sırasında Khadijatul Kubra Camii'nde gerçekleşen patlama, bölgedeki güvenlik ve sağlık birimlerini alarma geçirdi. Olayın etkileri ve mağdurların durumu henüz netleşmezken, saldırının detayları ve sorumluları hakkında soru işaretleri oluştu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PAKİSTAN'DA CAMİDE SALDIRI MI OLDU?

Evet, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

PAKİSTAN'DAKİ SALDIRI OLAYI NEDİR?

Saldırı, Khadijatul Kubra Camii'nde gerçekleşti. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlama sonrası polis ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi, başkentteki büyük hastanelerde acil durum ilan edildi.

KAÇ ÖLÜ VAR?

Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

KAÇ YARALI VAR?

Saldırıda yaklaşık 80 kişi yaralandı.

HANGİ CAMİYE SALDIRI DÜZENLENDİ?

Saldırı, İslamabad'daki Khadijatul Kubra Camii'ne yapıldı.