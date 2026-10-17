Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kimdir? İstanbul için Türkçe taziye yayımlayan Şerif kaç yaşında, Navaz Şerif'in nesi?

" Pakistan, kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içindedir." Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'daki selin ardından sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajını Türkçe yazdı. DHA'nın 17 Ekim 2026'da aktardığı mesajda Şerif, ülkesinin elinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

TÜRKÇE MESAJDA NE DEDİ?

Şerif, can kayıpları ve yıkım nedeniyle derin üzüntü duyduğunu yazdı. Taziyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine iletti. Sözcü'nün haberine göre mesajda yaralıların bir an önce iyileşmesi, kayıpların da sağ salim bulunması dileği yer aldı.

ŞAHBAZ ŞERİF KİMDİR?

Şahbaz Şerif, Mart 2024'ten bu yana Pakistan'ın başbakanı. Tam adı Mian Muhammad Şahbaz Şerif. 23 Eylül 1951'de Lahor'da doğdu, 75 yaşında. Babası sanayici Mian Muhammad Şerif'ti. Lahor'daki Government College University'den mezun olduktan sonra ailenin şirketler grubu Ittefaq'ta çalıştı ve 1985'te Lahor Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanı seçildi.

NAVAZ ŞERİF'İN NESİ?

Üç kez Pakistan başbakanlığı yapan Navaz Şerif'in küçük kardeşi. Britannica, Şahbaz Şerif'i ailede başbakan olan ikinci kardeş olarak tanıtıyor. Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) partisinin genel başkanlığını farklı dönemlerde üstlendi; ilk kez 2002'de, sürgündeyken seçildi, son olarak 2018-2024 arasında partinin başındaydı. Oğlu Hamza Şahbaz da Pencap eyaletinde başbakanlık yaptı.

LAHOR'DAN İSLAMABAD'A

Siyasete 1988'de Pencap Eyalet Meclisi'ne seçilerek girdi, 1990'da Ulusal Meclis'e geçti. Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap'ın başbakanlığını 1997-1999, 2008-2013 ve 2013-2018 yıllarında yaptı. İlk görevi 1999'daki askeri darbeyle bitti; tutuklandı, Aralık 2000'de Suudi Arabistan'a sürgüne gitti ve ancak Kasım 2007'de ülkesine dönebildi.

Başbakanlığa ilk kez 11 Nisan 2022'de, İmran Han hükümeti güven oylamasında düştükten sonra seçildi ve Ağustos 2023'e kadar görevde kaldı. Şubat 2024 seçimlerinde hiçbir parti tek başına çoğunluk alamayınca PML-N, Pakistan Halk Partisi ile koalisyon kurdu. Şerif, 3 Mart 2024'teki oylamada 201 oy aldı; rakibi Ömer Eyüp Han 92 oyda kaldı. NTV'ye göre böylece Pakistan'ın 24. başbakanı oldu.

TÜRKİYE İLE YAKIN TEMAS

Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen bir siyasetçi. Medyascope'un aktardığına göre 2018'de Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'ye istikrar getirdiğini söylemişti. Bu yıl iki kez Türkiye gündemine girdi: Nisan 2026'daki diplomasi turu Antalya Diplomasi Forumu'nu da kapsıyordu. 4 Temmuz 2026'da ise Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyareti yaptı ve Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.