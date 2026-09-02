Özlem Gültekin neden öldü, Özlem Gültekin otopsi raporunda ne çıktı?

Özlem Gültekin’in ölümünün ardından soruşturmayla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, otopsi raporunun içeriği de merak konusu oldu. Özlem Gültekin neden öldü ve otopsi raporunda hangi sonuçlara yer verildiği soruları, olayın ayrıntılarını öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor.

ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ? OTOPSİ RAPORUNDA NE ÇIKTI?

İzmir’deki özel kliniğinde hayatını kaybeden Op. Dr. Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İlk değerlendirmelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulan 48 yaşındaki doktorun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Raporda yer alan bulgular, Özlem Gültekin’in ölümünün nedenine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu.

Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü sonrası kamuoyunun merak ettiği “Özlem Gültekin neden öldü?” ve “Özlem Gültekin’in otopsi raporunda ne çıktı?” soruları gündeme geldi. Soruşturma kapsamında hazırlanan toksikolojik incelemelerde elde edilen sonuçlar, ölümün gerçekleşme şekline ilişkin önemli bilgiler içeriyor.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Özlem Gültekin’in İzmir’de bulunan kliniğinde yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik yapılan otopsi ve toksikolojik incelemelerin sonuçlarına yer verildi.

Raporda Gültekin’in ölümünün anestezik bir madde olan propofol ile bağlantılı olduğu belirtildi. Böylece soruşturma kapsamında ölümün nedenine ilişkin önemli bir bulgu ortaya çıkmış oldu.

KANINDA VE İÇ ORGANLARINDA PROPOFOL TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen toksikolojik incelemelerde Özlem Gültekin’in kanında yüksek miktarda propofol tespit edildi. İncelemelerin yalnızca kan örneğiyle sınırlı kalmadığı, farklı biyolojik örneklerde de aynı maddeye rastlandığı kaydedildi.

Gültekin’in iç organları, mide içeriği, safrasi ve mesane sıvısında da propofol bulunduğu bildirildi. Yapılan incelemelerde alkol ve uçucu maddeye ise rastlanmadığı aktarıldı.

KLİNİKTE UYGULAMA SIRASINDA KALBİ DURDU

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Özlem Gültekin’in özel kliniğinde serum ve propofol uygulaması gerçekleştirildiği sırada kalbi durdu. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Gültekin’e olay yerinde ve daha sonra kaldırıldığı hastanede uzun süre kalp masajı uygulandığı belirtildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 48 yaşındaki doktor kurtarılamadı.

ERHAN ÇELİK DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özlem Gültekin’in boşanma aşamasındaki eşi sunucu Erhan Çelik de ölümün ardından yaptığı açıklamalarda eşinin anestezik madde kullanımıyla ilgili geçmişine değinmişti.

Çelik, Gültekin’in yaklaşık 12 yıllık anestezi maddesi bağımlılığı bulunduğunu öne sürmüş ve bu süreçte tedavi edilmesi için çaba gösterdiğini ifade etmişti. Çelik ayrıca soruşturma kapsamında elindeki bilgi ve belgeleri savcılıkla paylaştığını açıklamıştı.

SORUŞTURMANIN SEYRİ MERAK EDİLİYOR

Adli Tıp Kurumu raporunun soruşturma dosyasına girmesiyle birlikte Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin yeni bir aşamaya geçildi. Raporda yer alan toksikolojik bulgular, soruşturmanın önemli başlıklarından biri olurken olayla ilgili adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.