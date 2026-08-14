Özlem Gültekin neden öldü, Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Erhan Çelik’in eşi olarak da tanınan Özlem Gültekin, tıp eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. 2000 yılında mezun olan ve TUS’ta derece yapan Gültekin, 2012 yılından itibaren kendi kliniğinde hizmet verdi. Özlem Gültekin’in yaşı ve doğum tarihi hakkında ise kamuya açık kaynaklarda kesin bir bilgi yer almıyor.

ERHAN ÇELİK’İN EŞİ ÖZLEM GÜLTEKİN HAYATINI KAYBETTİ

Erhan Çelik’in boşanma aşamasında olduğu Op. Dr. Özlem Gültekin’den acı haber geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Gültekin’in vefatı, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu. Gültekin’in cenazesinin 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazının ardından İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Özlem Gültekin’in ölüm haberinin ardından “Özlem Gültekin neden öldü?”, “Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin kimdir?”, “Özlem Gültekin kaç yaşında, nereli?” soruları gündeme geldi. Gültekin’in kliniğinden yapılan paylaşımda, “Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin’i kaybettik” ifadeleri kullanılırken, ölüm nedenine ilişkin henüz kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

Op. Dr. Özlem Gültekin, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak uzun yıllar görev yapan bir hekimdi. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlayan Gültekin, 2000 yılında fakülteden dereceyle mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Türkiye genelinde derece elde ederek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı.

Gültekin, uzmanlık eğitiminin ardından farklı hastanelerde görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamlayan Gültekin, 2012 yılında kendi kliniğini kurdu. İlerleyen dönemde kliniğini “Hayat’ın ÖZ’ü Kliniği” adıyla faaliyet gösterecek şekilde yeniden yapılandırdı. Kadın hastalıkları ve doğum alanındaki çalışmalarının yanı sıra çeşitli estetik uygulamalarla da ilgilendi.

ÖZLEM GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDAYDI?

Bazı biyografi kaynaklarında Özlem Gültekin’in 2 Eylül 1977 tarihinde doğduğu ve vefat ettiğinde 48 yaşında olduğu belirtiliyor. Ancak doğum tarihi ve yaşı konusunda resmi bir açıklama bulunmadığı için bu bilginin biyografi kaynaklarına dayandığı belirtilmelidir.

ÖZLEM GÜLTEKİN NERELİ?

Özlem Gültekin’in eğitim hayatının, babasının mesleği nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçtiği aktarılıyor. 2019 yılında Erhan Çelik ile yaptığı evlilik haberlerinde Gültekin’in Mardin’in tanınan Gültekin ailesinin kızı olduğu bilgisine yer verilmişti.

ERHAN ÇELİK VE ÖZLEM GÜLTEKİN NE ZAMAN EVLENDİ?

Erhan Çelik ile Özlem Gültekin, 2019 yılında İzmir’de düzenlenen törenle evlendi. Çiftin evliliğinden 2020 yılında Ali Boran isimli bir oğulları dünyaya geldi.

Çiftin son dönemde boşanma süreciyle gündeme geldiği biliniyordu. Erhan Çelik hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Gültekin Çelik’e yönelik tehdit ve şiddet suçlamalarıyla açılan davada Haziran 2026'da karar verilmiş ve mahkeme Çelik'i toplam 14 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Özlem Gültekin’in vefat haberi kliniğinin sosyal medya hesabından duyurulurken, paylaşımda ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Bu nedenle Özlem Gültekin’in neden öldüğü konusunda şu aşamada kesin ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar netleşecektir.