Op. Dr. Özlem Gültekin’in vefat haberi, kliniğinin sosyal medya hesabından duyuruldu. Gültekin’in hayatı, mesleki kariyeri ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, Özlem Gültekin ne doktoru? Detaylar haberimizde.

ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı eğitimini 2000 yılında dereceyle tamamladı. TUS’ta Türkiye genelinde derece yapan Gültekin, aynı üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimi aldı.

Kariyeri boyunca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Şifa Hastanesi, Konya Ereğli Devlet Hastanesi, Özel Sekiz Eylül Hastanesi ve Özel Ege Sağlık Hastanesi’nde görev yaptı. 2012 yılında kendi kliniğini açan Gültekin, çalışmalarını daha sonra “Hayat’ın ÖZ’ü Kliniği” adıyla sürdürdü.

Gültekin ayrıca Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD), İzmir Tabip Odası ve TÜGİAD bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

ÖZLEM GÜLTEKİN NE DOKTORU?

Özlem Gültekin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yaptı. Uzmanlık eğitiminin ardından bu alanda çalışmalarını sürdüren Gültekin, kendi kliniğinde Kadın Hastalıkları ve Doğum hizmetlerinin yanı sıra çeşitli estetik uygulamalar da gerçekleştirdi.

ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Özlem Gültekin’in vefat haberi, kliniğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Ancak paylaşımda ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu nedenle Özlem Gültekin’in neden öldüğü konusunda şu aşamada kesin ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar netleşecektir.