İş dünyası ve vakıf çalışmalarıyla adından söz ettiren Özlem Adalı, eğitim geçmişi, yöneticilik rolleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Özlem Adalı kimdir? Özlem Adalı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Özlem Adalı'nın kızı kimdir? Detaylar haberimizde.

ÖZLEM ADALI KİMDİR?

Türkiye iş dünyasında özellikle kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Özlem Adalı, uzun yıllara yayılan eğitim ve yöneticilik geçmişiyle dikkat çeken bir isimdir. Akademik altyapısını yurt içi ve yurt dışında aldığı eğitimlerle güçlendiren Adalı, hem özel sektörde hem de vakıf çalışmalarında aktif roller üstlenmiştir.

Eğitim hayatı, sanata ve tasarıma dayalı çok yönlü bir perspektif sunarken; profesyonel kariyeri, sürdürülebilirlik, çevre ve su kaynakları gibi toplumsal açıdan kritik alanlara odaklanmaktadır. Özlem Adalı, aynı zamanda Türkiye'nin köklü iş insanı ailelerinden biriyle olan bağı nedeniyle de kamuoyunun yakından tanıdığı bir figürdür.

ÖZLEM ADALI KAÇ YAŞINDA?

Özlem Adalı'nın doğum yılına veya yaşına ilişkin bilgiler kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır. Bu nedenle Özlem Adalı kaç yaşında sorusuna net bir yanıt vermek mümkün değildir.

ÖZLEM ADALI NERELİ?

Özlem Adalı'nın doğum yerine veya memleketine dair açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Özlem Adalı nereli sorusu da kesin bir yanıtla karşılanamamaktadır.

ÖZLEM ADALI NE İŞ YAPIYOR?

Özlem Adalı, iş dünyasında üst düzey yöneticilik ve vakıf başkanlığı görevleriyle öne çıkmaktadır. Hâlihazırda Özgörkey Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu rolü kapsamında şirketin stratejik karar alma süreçlerinde etkin bir konuma sahiptir.

Özlem Adalı'nın profesyonel kimliğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri aldığı çok yönlü eğitimdir:

1986 yılında İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu.

LTC College London'da dil eğitimi aldı.

1997 yılında ABD Atlanta Sanat Enstitüsü'nde grafik ve iç dekorasyon eğitimi gördü.

Bu eğitim geçmişi, onun sanatsal bakış açısını kurumsal yönetim anlayışıyla birleştirmesini sağlamıştır.









Ailesi ve Kamuoyuna Yansıyan Gelişmeler

Özlem Adalı, iş insanı Cemal Özgörkey'in yeğeni olan Leyla Mizrahi'nin annesidir. 1995 doğumlu Leyla Mizrahi, 30 yaşında hayatını kaybetmiştir.