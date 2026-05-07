Özkan Yalım eşinden ayrıldı mı, ne zaman ayrıldı? Özkan Yalım eşinden neden ayrıldı?

Son günlerde adı sıkça gündeme gelen Özkan Yalım hakkında ortaya atılan “eşinden ayrıldı mı, ne zaman ayrıldı ve neden ayrıldı?” soruları kamuoyunda merak uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası gözler konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrilirken, ayrılık iddialarının doğruluğu ve perde arkası detaylar araştırılıyor. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZKAN YALIM'IN EŞİ AYŞEGÜL YALIM KİMDİR?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın eşi Ayşegül Yalım, özellikle sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan bir isim olarak ön plana çıkmaktadır. Evlilikleri süresince belediye başkanının sosyal projelerine destek veren Ayşegül Yalım, şehirdeki toplumsal faaliyetlerde de aktif bir rol üstlenmiştir.

İş yaşamının önemli bir bölümünü Belçika’da geçiren Ayşegül Yalım, burada ailenin ticari yatırımlarını ve yurt dışındaki yaşam düzenini organize ederek aile işlerinde sorumluluk almıştır. Bu süreçte, Özkan Yalım ile birlikte üç çocuklarını büyütmüş ve hem Türkiye’de hem de yurt dışında aile hayatını yönetmiştir.

AYŞEGÜL YALIM KAÇ YAŞINDA?

Ayşegül Yalım’ın yaşı hakkında kesin bilgiler paylaşılmamış olsa da, evliliğinden üç çocuğu bulunduğu ve Özkan Yalım ile uzun yıllardır birlikte olduğu bilinmektedir. Özkan Yalım 1969 doğumlu olup 57 yaşındadır ve Ayşegül Yalım’dan yaklaşık olarak daha büyük bir yaş farkına sahiptir. Bu nedenle Ayşegül Yalım’ın orta yaş aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

AYŞEGÜL YALIM NERELİ?

Ayşegül Yalım’ın doğum yeri veya memleketi hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, yaşamının önemli bir bölümünü Belçika’da geçirdiği bilinmektedir. Belçika’daki süreçte, ailenin ticari yatırımlarına katkıda bulunmuş ve aile hayatını organize etmiştir.

AYŞEGÜL YALIM NE İŞ YAPIYOR?

Ayşegül Yalım, iş yaşamının büyük kısmını Belçika’da geçirmiştir ve burada ailenin ticari yatırımlarını yöneterek aktif bir rol üstlenmiştir. Ticari alandaki sorumlulukları dışında, Uşak Belediye Başkanı eşi olarak sosyal sorumluluk projelerinde de ön plana çıkmıştır.