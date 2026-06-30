Özhan Pulat kimdir, hangi takımlarda oynadı? Eyüpspor teknik direktör Özhan Pulat kaç yaşında, nereli?

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler deneyimli teknik adamın kariyerini, eğitim hayatını ve futbol geçmişini araştırmaya başladı. Özellikle Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat kimdir, Özhan Pulat hangi takımlarda oynadı, Özhan Pulat kaç yaşında ve Özhan Pulat nereli soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

EYÜPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZHAN PULAT KİMDİR?

Özhan Pulat, 30 Ekim 1984 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde tamamlayan Pulat, futbolun saha içinden çok teknik ve akademik yönüne odaklanan bir kariyer yolu izledi.

Futbol yaşamının ilk dönemlerinde amatör seviyede futbol oynayan Pulat, aynı zamanda il hakemliği görevinde de bulundu. Profesyonel futbolculuk kariyeriyle değil, antrenörlük alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden biri olarak Türk futbolunda yer edindi.

Teknik adamlık kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Pulat, burada edindiği deneyimin ardından kulübün A takım teknik ekibinde görev aldı. Daha sonra Eskişehirspor altyapısında yardımcı antrenör olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süreç, ilerleyen yıllarda profesyonel seviyedeki teknik direktörlük kariyerinin temelini oluşturdu.

Profesyonel kariyerinde Gaziantep FK, Kastamonuspor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Adanaspor'da yardımcı antrenör, antrenör ve teknik direktör olarak çeşitli görevler üstlendi. Farklı liglerde kazandığı tecrübeyle teknik ekiplere katkı sağlayan Pulat, kariyerini teknik adam olarak sürdürmektedir.

2024 yılında Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Özhan Pulat, sezonun ilk bölümünün ardından kulüp ile karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldı. Kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak gösterilen bu sürecin ardından çalışmalarını teknik direktör olarak sürdürmeye devam etti.

Son olarak ikas Eyüpspor'un teknik direktörlük görevine getirilen Pulat, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

ÖZHAN PULAT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Özhan Pulat'ın futbolculuk geçmişi incelendiğinde profesyonel liglerde uzun yıllar forma giydiğine ilişkin resmî biyografi bilgilerinin bulunmadığı görülmektedir.

Kaynaklarda Pulat'ın futbol kariyerinin ilk yıllarında amatör seviyede futbol oynadığı bilgisi yer almaktadır. Bunun yanında il hakemliği yaptığı da bilinmektedir. Ancak profesyonel futbolculuk kariyerinden ziyade antrenörlük alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır.

Teknik kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Pulat, ilerleyen süreçte Bursaspor A Takımı, Eskişehirspor altyapısı, Gaziantep FK, Kastamonuspor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Adanaspor'da görev alarak kariyer basamaklarını teknik adam olarak çıkmıştır.

Mevcut resmî bilgiler doğrultusunda Özhan Pulat'ın profesyonel futbolcu olarak uzun yıllar forma giydiği bir kariyeri bulunmamaktadır.

ÖZHAN PULAT KAÇ YAŞINDA?

30 Ekim 1984 doğumlu olan Özhan Pulat, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

ÖZHAN PULAT NERELİ?

Özhan Pulat, Bursa doğumludur.

Eğitimini de Bursa'da bulunan Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde tamamlayan Pulat, teknik direktörlük kariyerinin ilk adımlarını yine Bursaspor altyapısında attı. Buradaki deneyimin ardından farklı kulüplerde çeşitli teknik görevler üstlenerek kariyerini profesyonel seviyede sürdürdü.