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Özgür Özel yeni parti mi kuruyor, Özgür Özel partisinin ismi ne olacak, "Yürüyüş Partisi" mi olacak?

Özgür Özel yeni parti mi kuruyor, Özgür Özel partisinin ismi ne olacak, 'Yürüyüş Partisi' mi olacak?
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"Özgür Özel yeni parti mi kuracak?" sorusu siyaset gündeminde öne çıkarken, sosyal medyada dolaşıma giren "Yürüyüş Partisi" iddiaları dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ortaya atılan yeni siyasi oluşum söylentileri kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Peki, Özgür Özel yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor mu, "Yürüyüş Partisi" adıyla yeni bir oluşum mu geliyor? İşte merak edilen iddiaların detayları.

Sosyal medya ve bazı dijital platformlarda yayılan paylaşımlar, "Özgür Özel partisinin ismi ne olacak?" ve "Yürüyüş Partisi kuruluyor mu?" sorularını gündeme taşıdı. CHP lideri Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kuracağı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yaratırken, söz konusu haberlerin doğruluğu araştırılmaya başlandı. Peki, Özgür Özel gerçekten yeni bir parti kuracak mı, "Yürüyüş Partisi" iddialarının aslı ne?

YENİ PARTİ İDDİALARI GÜNDEMDE

CHP'de parti içi dengeleri etkileyebilecek gelişmelerin yaşanacağı kritik bir haftaya girildi. Parti kulislerinde, Genel Başkan Özgür Özel'in yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli mesajlar vermesinin beklendiği konuşuluyor.

İddialara göre Özel, kurultay sürecine ilişkin belirsizliğin sona ermesi için eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulunacak. Bu çağrının, "Kurultay için bir tarih belirlenmesi ya da mevcut süreçle devam edilmesi" yönünde olacağı öne sürülüyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun bu çağrıya vereceği yanıtın, parti içindeki ayrışma ve gelecekteki siyasi tablo açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

CHP kulislerinde son günlerde yeni parti iddiaları da yoğun şekilde konuşuluyor. Parti içinde yeni bir siyasi oluşumun gündeme gelmesi halinde isminin "Yürüyüş" olabileceği öne sürülüyor.

Yeni bir parti kurulması durumunda, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden isimlerin bir araya getirileceği ve geniş tabanlı bir yapı oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

GRUP TOPLANTISI MERAKLA BEKLENİYOR

CHP'de bu hafta grup toplantısında kimin konuşacağından çok, Özgür Özel'in vereceği mesajların içeriği merak ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarın Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini genel merkezde toplayacağı öğrenildi. Toplantının gündeminde disiplin süreçlerinin yer alacağı ifade ediliyor.

Özgür Özel'in ise Meclis'teki grup toplantısında yeni siyasi yol haritasına ilişkin önemli açıklamalar yapabileceği konuşuluyor.

YENİ PARTİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR İDDİASI

Kulis bilgilerine göre, yeni bir siyasi oluşum ihtimaline karşı çeşitli hazırlıklar yürütülüyor. Partinin vitrininde ve kurucular kurulunda yer alabilecek isimler üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

Özgür Özel'in bazı hukukçular ve sanatçılarla da temas kurduğu ileri sürülürken, olası yeni partiye kaç milletvekili ve belediye başkanının katılabileceğine yönelik değerlendirmelerin de sürdüğü ifade ediliyor.  

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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