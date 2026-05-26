Özgür Özel İzmir mitingi nerede yapılacak? SON DAKİKA! İzmir Cumhuriyet Meydanı neden kapatıldı?

CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel’in İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığı program öncesinde kent merkezinde hareketli saatler yaşandı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan buluşmaya İzmir Valiliği tarafından izin verilmezken, meydanın girişleri polis bariyerleriyle kapatıldı. Bölgede çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet ekibi görevlendirildi. Peki, Özgür Özel İzmir mitingi nerede yapılacak? İzmir Cumhuriyet Meydanı neden kapatıldı? Detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL İZMİR MİTİNGİ NEREDE YAPILACAK?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı programı kapsamında Manisa’ya geçmeden önce İzmir’de partililerle bir araya geleceğini açıkladı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan buluşma için İzmir Valiliği’nin izin vermediği öğrenildi.

Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nın resmi miting alanı statüsünde bulunmaması nedeniyle programın burada yapılmasına onay verilmedi. Yetkililer, organizasyonun Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Ancak Özel’in ekibinin miting yerini değiştirmeme kararı aldığı aktarıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından meydanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Meydanı’na çıkan yollar polis bariyerleriyle kapatılırken, vatandaşların alana girişine izin verilmedi. Bölgede çok sayıda çevik kuvvet polisi ile TOMA konuşlandırıldı.

Halk TV muhabiri Mustafa Akbaş da canlı yayında yaptığı açıklamada mitingin Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşeceğini belirtti.

Özgür Özel ise İzmir’e geldikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar havaalanında bir karşılamadan ziyade bayramlaşmak istediğini söyledi. Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok. Partililerle merhabalaşıp bayramlaşacağız. O meydan il başkanlığımızın hemen yanında, korkmuşlar, meydanı çevirmişler, böyle bir şeye gerek yok. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz.”

Valiliğin Cumhuriyet Meydanı’na izin vermemesi sonrası Özgür Özel ve beraberindeki kalabalığın Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi.

İZMİR CUMHURİYET MEYDANI NEDEN KAPATILDI?

Kararın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet ekibi meydan çevresinde konuşlandırıldı. Toplanan kalabalığa polis müdahalede bulunduğu bildirildi.

İZMİR’DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Cumhuriyet Meydanı çevresinde alınan önlemler kapsamında polis ekipleri birçok noktada kontrol oluşturdu. Özellikle meydanın giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin yanı sıra TOMA araçlarının da konuşlandırıldığı görüldü. Vatandaşların meydan çevresinde toplanması üzerine zaman zaman hareketlilik yaşandı.