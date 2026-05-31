Özgür Özel İYİ Parti’ye mi geçiyor? SON DAKİKA! Özgür Özel hangi partiye geçecek, ne açıklama yaptı?

Ankara kulislerinde konuşulan çarpıcı iddialar siyasi gündemin ilk sıralarına yerleşti. CHP'deki son gelişmeler sonrası Özgür Özel'in siyasi geleceği merak konusu olurken, İYİ Parti ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Özgür Özel'in parti değiştireceği yönündeki söylentilerin ardından son durum araştırılmaya başlandı. Özgür Özel İYİ Parti'ye mi geçiyor, hangi partiye geçecek ve konuya ilişkin hangi açıklamalar yapıldı?

ÖZGÜR ÖZEL HANGİ PARTİYE GEÇECEK?

CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından siyaset kulislerinde dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Parti içerisinde yaşanan gelişmelerin ardından Özgür Özel ve ekibinin siyasi yol haritasının ne olacağı merak konusu oldu. Özellikle İYİ Parti ile ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler hem CHP hem de İYİ Parti cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.

ÖZGÜR ÖZEL İYİ PARTİ’YE Mİ GEÇİYOR?

Ankara kulislerinde, Özgür Özel ve ekibinin İYİ Parti'ye geçerek seçimlerde bu partinin listelerinden aday gösterilebileceği öne sürüldü. Söz konusu iddialar siyasi gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alırken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Dervişoğlu, CHP'lilerle bu yönde herhangi bir gizli görüşme yapılmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

SON DURUM NEDİR?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP ile bu konuda herhangi bir trafik veya iletişim bulunmadığını ifade etti. Ayrıca böyle bir niyetlerinin olması halinde bunu gizli yürütmeyeceklerini vurgulayan Dervişoğlu, partisi adına herhangi bir görevlendirme yapılmadığını da açıkladı. Son gelişmelere göre Özgür Özel'in İYİ Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialar doğrulanmış değil.

ÖZGÜR ÖZEL NE AÇIKLAMA YAPTI?

Gündemdeki iddialara ilişkin Özgür Özel tarafından kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmeler ve açıklamalar ağırlıklı olarak İYİ Parti cephesinden geldi. Özgür Özel'in siyasi geleceği ve izleyeceği yol haritasına ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.