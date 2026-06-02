Özgür Özel CHP grup toplantısında küfür mü etti, ne dedi? Özgür Özel Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay olayı ile ilgili ne dedi?

Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Toplantının ardından sosyal medyada gündeme gelen iddialar ve Özel'in Ferdi Zeyrek ile Gülşah Durbay hakkında yaptığı değerlendirmeler, siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Detaylar haberin devamında...

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ortaya atılan iddialara değinirken "Ölüm döşeğinde, ameliyatta, ölünce kabrinde namusuna iftira atanlar şimdi gidip o partide göbek atıyor" dedi. Özel, sözlerinin devamında ağzını bozarak "Yavşaklar" ifadesini kullandı.

KONUŞMASI SIRASINDA AĞZINI BOZDU

CHP'deki sürece ilişkin açıklamalarda bulunan ve isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Özgür Özel, konuşmasının bir yerinde kendini tutamayarak ağzını bozdu.

"GÖBEK ATIYOR YAVŞAKLAR"

Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın hayatını kaybettikleri süreçte yaşananlara atıfta bulunan Özel, "Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit gazetesinde 'çarpıldı' diye dalga geçen, o karikatürü çizen kadın biz gittik diye CHP Genel Merkezi'nde çikolata dağıtıyor baba evinde. Evladımız Gülşah'a ölüm döşeğinde, ameliyatta, yoğun bakımda, ölünce, kabrinde namusuna iftira atanlar şimdi gidiyorlar o partide göbek atıyor yavşaklar" ifadelerine yer verdi.