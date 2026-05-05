2026 yılı Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklentiler, özellikle kamu ve özel sektör çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlaması öngörülürken, bayram öncesi tatilin uzatılıp uzatılmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte, kamu çalışanlarını kapsayan idari izin düzenlemesi netleşti ve Kurban Bayramı tatilinin toplamda 9 güne çıkarıldığı duyuruldu. Peki, özel sektörde Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 9 günlük Kurban Bayramı tatili idari izin mi, kimleri kapsıyor? Detaylar...

ÖZEL SEKTÖRDE KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ?

2026 yılı Kurban Bayramı tatili için yapılan resmi açıklama, kamu çalışanları açısından tatilin 9 güne çıkarıldığını ortaya koyuyor. Ancak bu süre, özel sektör çalışanları için otomatik olarak geçerli değildir.

Özel sektör çalışanlarının tatil günleri genellikle İş Kanunu çerçevesinde resmi bayram günleri ile sınırlıdır. Buna göre:

Kurban Bayramı’nın resmi 4 günü (bayram günleri)

Arife günü yarım gün uygulaması (işverenin inisiyatifine bağlı)

Özel sektörde 9 günlük tatil uygulaması zorunlu değildir. İşverenin kararına göre ek izin verilmesi durumunda bu süre uzayabilir, ancak bu bir yasal zorunluluk değildir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İDARİ İZİN Mİ, ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?

Kamuoyunda sıkça karıştırılan konulardan biri “idari izin” kavramıdır. İdari izin, yalnızca kamu çalışanları için geçerli olan bir uygulamadır ve devletin aldığı karar doğrultusunda mesai günlerinin resmi tatil ilan edilmesi anlamına gelir.

Bu kapsamda:

İdari izin, sadece kamu personelini kapsar

Özel sektör çalışanları idari izinden yararlanamaz

Özel sektör için tatil günleri işveren inisiyatifindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayan idari izin, kamu çalışanlarının tatilini 9 güne tamamlamaktadır. Ancak özel sektör çalışanları için bu durum bağlayıcı değildir.

İDARİ İZİN NE DEMEK?

İdari izin, devlet tarafından alınan bir kararla kamu kurumlarında çalışma gününün tatil edilmesi anlamına gelir. Bu izin türü:

Bakanlar Kurulu / Cumhurbaşkanlığı kararı ile uygulanır

Sadece kamu görevlilerini kapsar

Maaş ve özlük haklarında herhangi bir kesintiye neden olmaz

Bu nedenle özel sektör çalışanları idari izin kapsamında değerlendirilmez ve kendi iş düzenlemelerine tabidir.