Yeni yılın ilk günlerinde Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinde yapılan teknik bir güncelleme, özel eğitim alanında ciddi bir belirsizlik ve kriz ortamı yarattı. Sistemde yapılan değişiklikle birlikte 27 yaş ve üzerindeki özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyon merkezlerine girişlerinin engellendiği yönündeki uygulama, aileler, eğitimciler ve hak savunucuları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Peki, Özel eğitime 27 yaş sınırı mı getirildi? Detaylar...

ÖZEL EĞİTİME 27 YAŞ SINIRI MI GETİRİLDİ?

MEBBİS sistemi üzerinden yapılan güncelleme sonrasında, 27 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilmesinin sistemsel olarak engellendiği belirtildi. Bu durum, fiili bir yaş sınırı uygulaması olup olmadığı tartışmalarını beraberinde getirdi.

Milletvekili Perihan Koca, Meclis'e sunduğu soru önergesinde bu uygulamanın hangi mevzuata dayandığının belirsiz olduğunu vurguladı. Koca, özel eğitimin yalnızca akademik bir faaliyet olmadığını; bireylerin temel yaşam becerilerini sürdürmesi, sosyal hayata katılımı ve bağımsız yaşamlarını destekleyen hayati bir süreç olduğunu ifade etti.

Perihan Koca, önergesinde Anayasa'nın 42. maddesinde yer alan "Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" hükmünü hatırlattı. Getirildiği iddia edilen yaş sınırının, özel gereksinimli bireylerin kazanılmış eğitim haklarını ortadan kaldırdığı ve aileleri ağır bir bakım yüküyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Özel eğitimin süreklilik gerektiren bir alan olduğuna dikkat çeken Koca, yaş temelinde yapılan bir kısıtlamanın hem bireysel gelişimi hem de toplumsal eşitliği zedelediğini dile getirdi.