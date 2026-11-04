Özden Öngün kimdir? İzmitli eski milli kaleci Fenerbahçe'ye geri dönüyor

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Özden Öngün, Fenerbahçe'ye üç yıl aradan sonra dönüyor. Kulüpte 2022-2023 sezonunda kaleci antrenörü olarak çalışan eski file bekçisi, Emre Belözoğlu'nun yeni teknik ekibinde yer alan 11 isimden biri.

Listede Konyaspor kalesini korumuş iki isim var: Öngün ve Eray Birniçan.

ÖZDEN ÖNGÜN FENERBAHÇE'DE Mİ?

Özden Öngün, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la yollarını ayırmasının ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde. Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun 4 Kasım 2026'da paylaştığı 11 kişilik listede İlker Püren, Hakan Özmert ve Eray Birniçan'ın yanında onun adı da geçti.

Ekibin yabancı antrenörlerle genişletilmesi de planlanıyor. Öngün'ün görev tanımı henüz açıklanmadı; 2017'den bu yana kulüplerde kaleci antrenörü olarak çalışıyor.

ÖZDEN ÖNGÜN KİMDİR?

Özden Öngün, 1997'den 2014'e kadar 10 farklı kulüpte forma giymiş eski bir kaleci. Futbola Kocaelispor altyapısında başladı, 1998'de A Milli Takım formasını bir kez giydi.

En uzun süre kaldığı takım Konyaspor oldu. 2003'te geldiği Konya ekibinde dört sezonu aşkın oynadı ve kulüp tarihinde en çok maça çıkan kaleciler sıralamasında üçüncü basamağa yerleşti.

ÖZDEN ÖNGÜN KAÇ YAŞINDA?

Özden Öngün 48 yaşında. 10 Eylül 1978'de doğdu.

ÖZDEN ÖNGÜN NERELİ?

Özden Öngün, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu. Profesyonel kariyerinde de memleketinin takımı Kocaelispor'da 1999-2001 arasında oynadı.

ÖZDEN ÖNGÜN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Özden Öngün profesyonelliğe 1997'de Sakaryaspor'da adım attı. Bir sezon sonra Kartalspor'a geçti, 1999'da altyapısından çıktığı Kocaelispor'a döndü. 2001-2003 arasında Kayserispor'da, 2003'ten sonra Konyaspor'da oynadı.

Konya'dan sonraki durakları Çaykur Rizespor (2007-2008), Denizlispor (2008-2010) ve MKE Ankaragücü (2010-2011) oldu. Son yıllarında Gaziantepspor ile Mersin İdmanyurdu arasında gidip geldi ve 2014'te Gaziantepspor'da futbolu bıraktı.

ÖZDEN ÖNGÜN HANGİ TAKIMLARDA KALECİ ANTRENÖRLÜĞÜ YAPTI?

Özden Öngün kaleci antrenörlüğüne 2017'de eski takımı Gaziantepspor'da başladı. Aynı yıl Osmanlıspor'a geçti; 2018'de Sivasspor'da, 2019'da Göztepe'de çalıştı.

2020-2021 sezonunu Antalyaspor'da, 2021-2022 sezonunu İstanbul Başakşehir'de geçirdi. 2022-2023'te Fenerbahçe'nin kaleci antrenörüydü, 2023'te yeniden Başakşehir'e döndü.