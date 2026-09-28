Özata Denizcilik'in sahibi Özdemir Ataseven, iş hayatı ve kariyeriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ataseven hakkında araştırılan detaylar arasında mesleki geçmişi ve özel hayatına ilişkin bilgiler öne çıkıyor. Peki, Özdemir Ataseven kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Özata Denizcilik'in sahibi Özdemir Ataseven kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Detaylar...

ÖZATA DENİZCİLİK'İN SAHİBİ ÖZDEMİR ATASEVEN KİMDİR?

Özdemir Ataseven, 1960 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 1975 yılında tamamlayan Ataseven, ardından çalışma hayatına başladı. 1985 yılında İstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde ilk şirketini kurarak gemi inşa alanında faaliyet göstermeye başladı.

Özata'nın resmi şirket bilgilerinde de Ataseven'in 1985 yılında Tuzla'da şirketin temellerini attığı ve 2002 yılında Yalova Altınova'ya yatırım gerçekleştirdiği belirtiliyor.

ÖZDEMİR ATASEVEN KAÇ YAŞINDA?

Özdemir Ataseven 1960 doğumludur ve Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelmiştir.

ÖZDEMİR ATASEVEN NERELİ?

KAP'ta yayımlanan şirket faaliyet raporunda da Ataseven'in 1960 yılında Bafra, Samsun'da doğduğu bilgisi yer almaktadır.

ÖZDEMİR ATASEVEN NE İŞ YAPIYOR, SERVETİ NE KADAR?

Özdemir Ataseven'in iş hayatının merkezinde gemi inşa ve tersanecilik faaliyetleri bulunuyor. 1985 yılında Tuzla'da başlayan faaliyetlerin ardından Ataseven, 2002 yılında Yalova'nın Altınova bölgesinde tersane yatırımı gerçekleştirdi.

Özata'nın resmi internet sitesinde, 2002 yılında Altınova'da yeni gemi inşa faaliyetleri için yatırım yapıldığı ve Ataseven'in bu yatırımla birlikte bölgedeki tersanecilik faaliyetlerini geliştirdiği belirtiliyor.

Faaliyet alanları arasında gemi inşasının yanı sıra gemi bakım ve onarım çalışmaları da bulunuyor. Şirketin kurumsal bilgilerinde yatlar, yolcu gemileri, balıkçı tekneleri ve özel amaçlı deniz araçlarının üretimine yönelik projeler de yer alıyor.

Özdemir Ataseven'in kişisel servetinin ne kadar olduğuna ilişkin ise doğrulanmış ve kamuya açık bir rakam bulunmuyor. Bu nedenle serveti konusunda herhangi bir miktar vermek mümkün değildir.

ÖZDEMİR ATASEVEN HANGİ PARTİDEN?

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökhan Günaydın, Ataseven'in geçmişte AK Parti Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı ile yakınlığı bulunduğunu öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

"Yıllarca AK Parti Tuzla Belediye Başkanlığı yapan Şadi Yazıcı 2009 öncesinde AK Parti Tuzla İlçe Başkanı iken, onun siyasi ve hukuki işler birinci başkan yardımcısı olan, kısacası temelden AK Parti'li bir 'uyanık yatırımcı'. Ticarette hızla yükselmek için çalışmak yetmiyor, siyasetle bağları güçlü tutmak gerekiyor. Bu çerçevede ÖZATD deyince iki siyasetçi akla geliyor: Yerel siyasette dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, genel siyasette dönemin Başbakanı Binali Yıldırım. Bu iki siyasetçi ile çok yakın olan Özdemir Ataseven, iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı dönemde Tuzla tersanesinde faaliyette bulunduktan sonra, işlerini Yalova'ya taşıyor. Burada özel tahsisle kendisine ait tersane kuruyor. Ancak ÖZATD'nin asıl vurgunu borsadan oluyor. Özata Denizcilik'in fiili dolaşımdaki hisselerinin yüzde 96'sı beş fonun kontrolünde. Son altı ayda hisse senetlerindeki değer artışı yüzde bin 289'a fırladı, şirketin değeri 292 milyar liraya ulaştı. Hiçbir uzmanlık bilgisi olmayan, vicdan sahibi herkes Yalova'da kurulu orta sınıf bir tersanenin altı ayda yüzde bin 289 değerlenmesinin normal olmadığını bilir. Bu tersane uçak gemisi, yıldız gemisi üretmiyorsa bu mümkün değil. Peki vatandaşın gördüğünü SPK neden gör(e)miyor? Bunu anlamak için şirketin arkasındaki siyasilere, fon vurgunundan servet yapmaya koşan arsız politikacılara bakmak gerekir. İpin ucunu çekiyoruz, takılanlar asrın soygununun gerçek fotoğrafını ortaya koyacak."