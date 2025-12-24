Ozan Kılıç kimdir, neden gözaltına alındı? Ozan Kılıç kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adı öne çıkan Ozan Kılıç, İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli arasında yer alıyor. Kamuoyunda merak edilen konular arasında Kılıç'ın gözaltı gerekçeleri, soruşturmadaki rolü ve diğer şüphelilerle ilişkisi bulunuyor. Operasyonun ayrıntıları ve soruşturmanın kapsamı, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OZAN KILIÇ KİMDİR?

Ozan Kılıç, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adı geçen şüphelilerden biridir. Kılıç'ın özel yaşamı ve mesleki geçmişiyle ilgili kamuya açık detaylar sınırlıdır.

OZAN KILIÇ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında Ozan Kılıç da gözaltına alınan 20 şüpheli arasında yer almaktadır.

OZAN KILIÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ozan Kılıç, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer veya malzeme sağlamak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" gibi suçlamalar kapsamında gözaltına alınmıştır.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Model Melisa Fidan Çalışkan, Oryantal Nuran Çokçalışkan, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Burak Kaptan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt yer almaktadır. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık için de yakalama kararı çıkarılmıştır.