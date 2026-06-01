Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyunculuk kariyeriyle yıllardır ekranlarda yer alan Ozan Güven, kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor. Özellikle yer aldığı yapımlar ve gündeme gelen gelişmelerin ardından birçok kişi ünlü oyuncunun hayatını araştırmaya başladı. Ozan Güven'in yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğuna ilişkin detaylar merak edilirken, işte oyuncu hakkında öne çıkan bilgiler...

OZAN GÜVEN KİMDİR?

Ozan Güven, tam adıyla Ozan Muharrem Güven, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun olan Güven, oyunculuk eğitimini İzmir Belediye Konservatuvarı'nda aldı. Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan oyuncu, daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

OZAN GÜVEN KAÇ YAŞINDA?

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

OZAN GÜVEN NERELİ?

Ozan Güven, Almanya'nın Nürnberg kentinde doğdu. Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olan oyuncu, eğitim ve kariyer hayatını Türkiye'de sürdürdü.

OZAN GÜVEN'İN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 1998 yılında başlayan Ozan Güven, "İkinci Bahar", "Koçum Benim", "Aslı ile Kerem", "Bir İstanbul Masalı", "Canım Ailem", "Koyu Kırmızı", "Muhteşem Yüzyıl", "Fi", "Babil" ve "Taş Kağıt Makas" gibi yapımlarda rol aldı.

Sinema kariyerinde ise özellikle Cem Yılmaz ile birlikte yer aldığı "G.O.R.A.", "A.R.O.G.", "Yahşi Batı", "Pek Yakında" ve "Arif V 216" filmleriyle büyük çıkış yakaladı. "Fi" dizisindeki Can Manay karakteri ve "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Rüstem Paşa rolü oyuncunun en çok konuşulan performansları arasında yer aldı.

Başarılı oyuncu kariyeri boyunca çeşitli ödüller kazanırken, "Balalayka" filmiyle Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü. Televizyon, sinema, tiyatro ve reklam projelerinde yer alan Ozan Güven, Türk televizyon ve sinema sektörünün tanınan isimleri arasında gösteriliyor.