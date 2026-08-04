Ozan Gündoğdu kimdir? Yeni NOW TV Ana Haber sunucusu Ozan Gündoğdu kaç yaşında, nereli, evli mi?

Now TV ekranlarında uzun yıllar Ana Haber Bülteni'ni sunan Selçuk Tepeli'nin 3 Ağustos 2026 tarihinde görevini devretmesinin ardından gözler yeni ana haber sunucusuna çevrildi. Kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteci ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu, NOW TV Ana Haber'in yeni sunucusu oldu. Bu gelişmenin ardından "Yeni NOW TV Ana Haber sunucusu Ozan Gündoğdu kimdir?", "Ozan Gündoğdu kaç yaşında", "Ozan Gündoğdu nereli" ve "Ozan Gündoğdu evli mi?" soruları internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte Ozan Gündoğdu'nun eğitim hayatından meslek kariyerine kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler...

YENİ NOW TV ANA HABER SUNUCUSU OZAN GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ozan Gündoğdu, 1989 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğreniminin ardından lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde aldı.

Üniversite yıllarında çeşitli toplumsal olaylarda yer alan Gündoğdu, Van depreminin ardından bölgeye giderek gönüllü yaz okulu öğretmenliği yaptı. Metin Lokumcu'nun Hopa'da hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'da düzenlenen eylemlere katıldı. Bu süreçte dört arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı ve tutuklandı. Sincan 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 6,5 ay kaldıktan sonra tahliye edildi.

Meslek hayatına bir dönem iktisat ve maliye öğretmeni olarak devam eden Ozan Gündoğdu, medya kariyerine ise 2018 yılında BirGün Gazetesi'nde ekonomi editörü olarak başladı.

Nisan 2022'de Halk TV ekranlarında yayınlanan ve Seda Selek'in sunduğu "Neden Sonuç" programında Murat Ağırel ve Timur Soykan ile birlikte yorumculuk yaptı. Aynı dönemde Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programındaki yorumlarıyla da izleyici karşısına çıktı.

2022 yılından itibaren FOX TV'de yorumculuk yapmaya devam eden Gündoğdu, güncel gelişmeleri ve ekonomi gündemini değerlendirdi. Ayrıca "Trend Topic" isimli podcast programında gündemde öne çıkan konuları dinleyicileriyle buluşturdu.

FOX TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın ardından Ozan Gündoğdu'nun 29 Ağustos 2022 tarihinden itibaren haftanın bir günü FOX TV ekranlarında ekonomi yorumları yapacağı açıklandı.

Altı sezon boyunca NOW TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Selçuk Tepeli'nin 3 Ağustos 2026 tarihinde görevini devretmesinin ardından Ozan Gündoğdu, NOW TV Ana Haber'in yeni sunucusu olarak görevi devraldı.

OZAN GÜNDOĞDU KAÇ YAŞINDA?

Ozan Gündoğdu, 1989 yılında İzmir'de doğdu. Paylaşılan doğum yılı bilgisine göre 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

OZAN GÜNDOĞDU NERELİ?

Ozan Gündoğdu, İzmir doğumludur. Eğitim hayatının ilk dönemini İzmir'de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

OZAN GÜNDOĞDU EVLİ Mİ?

Evet. Ozan Gündoğdu, 7 Haziran 2021 tarihinde Zeynep Gündoğdu ile evlendi.