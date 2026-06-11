Ozan Doğulu kimdir? Ozan Doğulu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sonrası Ozan Doğulu hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yer buldu. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili olarak Ozan Doğulu’nun da gözaltına alındığı yönündeki haberler dikkat çekti. Ünlü müzik prodüktörünün kim olduğu, neden gözaltına alındığı ve uyuşturucu test sonucuna ilişkin detaylar ise merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında...

OZAN DOĞULU KİMDİR?

Ozan Doğulu, Türkiye'nin tanınmış DJ, aranjör ve müzik yapımcıları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır müzik sektöründe faaliyet gösteren Doğulu, hazırladığı albümler, sahne performansları ve çeşitli sanatçılarla yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Aynı zamanda ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun kardeşi olan Ozan Doğulu, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.

OZAN DOĞULU GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Ozan Doğulu'nun da yer aldığı belirtildi. Operasyonda toplam 22 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

OZAN DOĞULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ozan Doğulu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmaya ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Yaşar İpek ve Selin Ciğerci'nin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca soruşturma kapsamında toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandığı açıklandı.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkezine götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiği ifade edildi.