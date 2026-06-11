Ozan Doğulu ile Kenan Doğulu'nun kardeşi mi? Kenan Doğulu'nun kaç tane kardeşi var?

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu ve DJ–aranjör Ozan Doğulu hakkında aile bağı merak konusu oldu. İki ünlü ismin kardeş olup olmadığı sıkça araştırılırken, Kenan Doğulu’nun kaç kardeşi olduğu da en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. “Ozan Doğulu ile Kenan Doğulu kardeş mi?” sorusunun yanıtı ve Doğulu ailesine dair detaylar haberimizde…

OZAN DOĞULU İLE KENAN DOĞULU KARDEŞ Mİ?

Evet, Ozan Doğulu ile Kenan Doğulu kardeştir. Aynı aileden gelen iki isim de Türkiye’nin müzik dünyasında farklı alanlarda kariyer yapmıştır. Kenan Doğulu sahne sanatçısı ve pop müzik şarkıcısı olarak tanınırken, Ozan Doğulu DJ ve aranjör kimliğiyle öne çıkmaktadır.

KENAN DOĞULU’NUN KAÇ TANE KARDEŞİ VAR?

Kenan Doğulu’nun iki kardeşi vardır. Bunlardan biri DJ ve aranjör Ozan Doğulu, diğeri ise Canan Doğulu’dur. Aile, müzik ve sanat dünyasıyla yakından ilişkilidir.

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Doğulu, 1974 yılında İstanbul’da doğan Türk pop müzik sanatçısıdır. Küçük yaşlardan itibaren müziğe yönelmiş, kariyeri boyunca çok sayıda albüm ve hit şarkıya imza atmıştır. “Çakkıdı”, “Şans Meleğim” ve “Tutamıyorum Zamanı” gibi parçalarla geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etmiş ve uzun yıllardır pop müziğin en bilinen isimleri arasında yer almıştır.

OZAN DOĞULU KİMDİR?

Ozan Doğulu, 1972 yılında İstanbul’da doğan Türk DJ, aranjör ve müzik prodüktörüdür. Türkiye’de modern müzik prodüksiyonu ve remix çalışmalarıyla tanınmaktadır. Birçok ünlü sanatçıyla projeler yapmış, sahne performanslarıyla da elektronik müzik alanında kendine yer edinmiştir. Kenan Doğulu’nun kardeşi olan Ozan Doğulu, müzik sektöründe aktif çalışmalarını sürdürmektedir.