Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, son dönemde televizyon dizilerindeki performansıyla dikkat çekerken, reklam dünyasında da adından söz ettirmeye başladı. Özellikle Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Cihan karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinen Akbaba, bu başarısını profesyonel anlamda kazanca dönüştürdü. Peki, Ozan Akbaba hangi markanın reklam yüzü oldu? Ozan Akbaba reklamdan ne kadar kazanacak? Detaylar...

OZAN AKBABA HANGİ MARKANIN REKLAM YÜZÜ OLDU?

Ozan Akbaba, son olarak bir konut finansmanı markasının reklam yüzü olarak seçildi. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu anlaşma, oyuncunun kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Dizideki başarısını reklam sektörüne taşıyan Akbaba, markanın reklam kampanyasında yer alacak. Kampanyanın televizyon ve dijital platformlarda geniş kapsamlı bir şekilde yayınlanması planlanıyor. Bu durum, Akbaba'nın sadece dizi hayranları değil, genel izleyici kitlesi üzerinde de etkisini artıracak.

OZAN AKBABA REKLAMDAN NE KADAR KAZANACAK?

Magazin gündeminden edinilen bilgilere göre, Ozan Akbaba'nın bu reklam anlaşmasından elde edeceği kazanç 30 milyon TL olarak açıklandı.

Bu rakam, oyuncunun reklam dünyasında ne kadar talep gördüğünü ve markaların güçlü bir isimle iş birliği yapma isteğini ortaya koyuyor. Akbaba'nın yer alacağı kampanya, önümüzdeki dönemde televizyon ve dijital platformlarda geniş kapsamlı bir şekilde izleyiciyle buluşacak.

Reklamdan elde edilecek bu kazanç, Akbaba'nın kariyerini yalnızca oyunculukla sınırlı tutmayıp, reklam ve tanıtım projelerine de başarıyla adım attığını gösteriyor.