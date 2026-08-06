Oyundan çıkma kuralı ne, Süper Lig oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse ne olur?

Uluslararası futbol kurallarındaki güncellemeler sonrası oyundan çıkış süresiyle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Özellikle "Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse ne olur?" sorusunun yanıtı, hakemlerin zaman kaybını önlemeye yönelik uygulamalarıyla birlikte öne çıkıyor. Peki, oyundan çıkma kuralı nedir ve kurala uymayan futbolcuları hangi cezalar bekliyor?

TFF'DEN SÜPER LİG'DE YENİ DÖNEM: OYUNDAN ÇIKIŞ SÜRESİ, TAÇ ATIŞI VE VAR KURALLARI DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanacak yeni oyun kurallarını duyurdu. Futbolda zaman kaybını azaltmayı ve hakem kararlarının doğruluğunu artırmayı hedefleyen düzenlemeler kapsamında oyundan çıkan futbolcuların saha dışına çıkış süresi, taç atışları, kale vuruşları ve VAR'ın kullanım alanlarında önemli değişikliklere gidildi. Yeni kurallar, 2026-2027 sezonuyla birlikte Süper Lig maçlarında uygulanacak.

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise "Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse ne olur?", "Taç atışı kaç saniye içinde kullanılmalı?" ve "VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek?" soruları geliyor. İşte TFF'nin açıkladığı yeni oyun kurallarının tüm detayları...

OYUNDAN ÇIKAN FUTBOLCU 10 SANİYE İÇİNDE SAHAYI TERK ETMEZSE NE OLACAK?

Yeni düzenlemeye göre oyundan alınan futbolcunun, hakemin işareti sonrasında 10 saniye içerisinde oyun alanını terk etmesi gerekiyor. Bu süre içinde sahadan çıkmayan oyuncunun yerine oyuna girecek futbolcu ise 1 dakika boyunca kenarda beklemek zorunda kalacak. Bu uygulamayla özellikle oyuncu değişikliklerinde yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAKATLIK YAŞAYAN FUTBOLCU 1 DAKİKA KENARDA BEKLEYECEK

Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına sebep olan futbolcular için de yeni bir uygulama getirildi. Tedavisi tamamlanan oyuncu, oyuna hemen dönemeyecek ve en az 1 dakika boyunca saha kenarında bekledikten sonra hakemin izniyle yeniden oyuna dahil olabilecek. Böylece sakatlık gerekçesiyle oyunun sık sık durdurulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TAÇ ATIŞINDA 5 SANİYE KURALI BAŞLIYOR

TFF'nin açıkladığı kurallar arasında taç atışlarına ilişkin önemli bir değişiklik de bulunuyor. Bundan sonra taç atışını kullanacak futbolcu, topu en fazla 5 saniye içerisinde oyuna sokmak zorunda olacak. Sürenin aşılması halinde taç atışı hakkı rakip takıma geçecek.

KALE VURUŞUNDA GECİKENE KORNER CEZASI

Kalecilerin ve savunma oyuncularının zaman geçirmesini önlemeye yönelik yeni düzenleme kapsamında kale vuruşlarının da en fazla 5 saniye içerisinde kullanılması gerekecek. Belirlenen süre içerisinde kale vuruşunun yapılmaması halinde rakip takım korner atışı kazanacak.

VAR'IN KULLANIM ALANI GENİŞLETİLDİ

Yeni sezonda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi daha fazla pozisyonda devreye girecek. Buna göre VAR, hatalı ikinci sarı kart sonrası verilen kırmızı kartlarda, yanlış korner kararlarında ve hakemin yanlış futbolcuya kart göstermesi gibi açık hatalarda inceleme yapabilecek. Böylece kritik hakem hatalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

AĞIZ KAPATMA HAREKETİNE SARI KART

TFF'nin dikkat çeken yeni uygulamalarından biri de futbolcuların ağız kapatma hareketine yönelik oldu. Hakemler, maç içerisinde bu hareketi yapan futbolcuları sportmenliğe aykırı davranış kapsamında sarı kartla cezalandırabilecek.

SERİNLEME MOLASI İÇİN SICAKLIK SINIRI BELİRLENDİ

Yeni kurallar kapsamında serinleme molalarının hangi koşullarda verileceği de netleşti. Buna göre Süper Lig maçlarında serinleme molası yalnızca hava sıcaklığının 32 santigrat derecenin üzerinde olduğu karşılaşmalarda uygulanacak. Böylece mola uygulaması belirli bir standarda bağlanmış olacak.

TFF'NİN YENİ KURALLARININ AMACI NE?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hayata geçirilen bu düzenlemelerle maç temposunun artırılması, gereksiz zaman kayıplarının azaltılması ve hakem kararlarının daha doğru şekilde uygulanması hedefleniyor. Oyundan çıkış süresi, taç ve kale vuruşu kurallarıyla oyunun akıcılığı korunurken, VAR'ın genişletilen yetkileri sayesinde kritik kararların daha isabetli verilmesi amaçlanıyor. Yeni uygulamaların Süper Lig'de sezon boyunca nasıl sonuçlar vereceği ise futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

TFF'nin, Süper Lig'de uygulayacağı yeni kuralları:

• Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse yerine girecek futbolcu 1 dakika bekleyecek.

• Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan futbolcu 1 dakika kenarda bekleyecek.

• Taç atışı 5 saniye içinde kullanılmazsa top rakibe geçecek.

• Kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa rakip takım korner kullanacak.

• VAR; hatalı ikinci sarı karttan kırmızı kart, hatalı korner ve yanlış kart kararlarında kullanılacak.

• Ağız kapatma hareketine sarı kart gösterilecek.

• Serinleme molaları yalnızca 32°C üzerindeki maçlarda verilecek.