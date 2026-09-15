Öykü Gürman, hem müzik çalışmaları hem de oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Son dönemde ekran projeleriyle de gündeme gelen sanatçının hayatı hakkında aramalar hız kazandı. “ Öykü Gürman kimdir?”, “ Öykü Gürman kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt arayanlar, ünlü ismin kariyer geçmişini de araştırıyor. İşte Öykü Gürman’ın biyografisi ve kariyerine dair merak edilenler...

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle tanınan sanatçılardan biridir. 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Gürman’ın Berk Gürman adında ikiz erkek kardeşi bulunuyor. Küçük yaşlarda müzik eğitimine başlayan Gürman, 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam ederek keman ve şan dersleri aldı.

ÖYKÜ GÜRMAN KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1982 doğumlu olan Öykü Gürman, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

ÖYKÜ GÜRMAN NERELİ?

Öykü Gürman İstanbul doğumludur. Sanatçının ailesi Trabzon kökenlidir ve Öykü Gürman aslen Trabzon’un Of ilçesindendir.

ÖYKÜ GÜRMAN'IN KARİYERİ

Öykü Gürman, müzik kariyerine ikiz kardeşi Berk Gürman ile birlikte başladı. İkili, 2007 yılında Öykü ve Berk grubunu kurdu ve özellikle “Evlerinin Önü Boyalı Direk” performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Grup 2010 yılında çalışmalarını sonlandırırken Gürman solo müzik kariyerine devam etti.

Sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk kariyerinde de çeşitli projelerde yer aldı. Urfalıyam Ezelden, Sen Anlat Karadeniz, Gel Dese Aşk, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı gibi yapımlarda rol alan Gürman, özellikle Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Asiye Kaleli karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Gürman’ın son dönem projeleri arasında ise Altı Üstü İstanbul yer alıyor. Dizide Fahriye Toprak karakterini canlandırıyor.