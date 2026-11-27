Ouattara Müslüman mı, Kassoum Ouattara'nın dini inancı ne soruları Beşiktaş taraftarları tarafından sıkça araştırılıyor. Kassoum Ouattara'nın dini inancına ilişkin kendisinin yaptığı bir açıklama ya da kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Paris doğumlu ve Fildişi Sahili kökenli olan 22 yaşındaki sol bek, Temmuz 2026'da Monaco'dan Beşiktaş'a transfer oldu.

KASSOUM OUATTARA MÜSLÜMAN MI?

Kassoum Ouattara'nın Müslüman olup olmadığına dair resmi ya da doğrulanmış bir bilgi yok. Futbolcu, dini inancıyla ilgili kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Ouattara'nın inancına ilişkin kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

KASSOUM OUATTARA'NIN DİNİ İNANCI NE?

Ouattara'nın dini inancı bilinmiyor. Oyuncunun özel hayatına dair paylaşımlarında ya da verdiği röportajlarda bu konuya ilişkin bir açıklama yer almıyor.

KASSOUM OUATTARA KİMDİR?

Kassoum Ouattara, 14 Ekim 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu. Fildişi Sahili kökenli olan oyuncu, hem Fransa'yı hem de Fildişi Sahili'ni milli takım düzeyinde temsil etme hakkına sahip.

Futbola Ivry ve FC Montrouge 92'de başlayan Ouattara, ardından Amiens altyapısına katıldı. Temmuz 2022'de Amiens ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan genç oyuncu, Ağustos 2022'de Bastia maçıyla profesyonel kariyerine adım attı. Kasım 2023'te Monaco ile beş yıllık sözleşme imzalayan Ouattara, 2 Temmuz 2026'da Beşiktaş'a transfer oldu.

KASSOUM OUATTARA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Kassoum Ouattara, sol bek pozisyonunda görev yapıyor. Hızı ve hücuma katkısıyla öne çıkan oyuncu, Beşiktaş'ın sol kanattaki önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Bir futbolcunun dini inancını adından ya da kökeninden çıkarmak doğru olmaz, bu yüzden metinde tahmin yürütmedim. Haberde bu haliyle "bilinmiyor" diye kalıyor. Oyuncunun kendisi bu konuda bir açıklama yaparsa ya da kaynağı belli bir paylaşım bulursan, onu ekleyerek güncelleyebilirim.