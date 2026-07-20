ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır?

Üniversite sınavına katılan adayların gündeminde YKS sonuçları yer alıyor. Sonuçların açıklanmasını bekleyen milyonlarca kişi, "YKS sonuçları açıklandı mı?", "Ösym YKS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" ve "YKS sonuçlarına nereden bakılır?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanacak? İşte ÖSYM sonuç sistemi üzerinden YKS sonuçlarını öğrenme ekranı ve merak edilen ayrıntılar...

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2026 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları 22 Temmuz’da erişime açılacak.

2026 YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, puan bilgileri ve başarı sıralamalarına ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanarak ulaşabilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından ÖSYM tarafından tercih sürecinin temel kaynaklarından biri olan Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu da adayların kullanımına sunulacak.

Kılavuzda üniversitelerin kontenjan bilgileriyle birlikte önceki yılın taban ve tavan puan verileri yer alırken, tercih sürecine ilişkin takvim, programlara kabulde aranan özel şartlar, akreditasyon detayları ve adayların tercih döneminde ihtiyaç duyacağı birçok önemli bilgi ayrıntılı şekilde paylaşılacak.

ÖSYM'DEN YKS'DE 2 SORUDA DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

ÖSYM'den sınav sonrası iki soruda değişiklik yapıldığına dair açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada;

"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine;

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.

2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." denildi.