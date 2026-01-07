ÖSYM uygulaması çöktü mü? 6 Ocak ÖSYM AİS uygulamasına neden girilmiyor?

6 Ocak itibarıyla bazı adaylar ÖSYM AİS uygulamasına giriş yapamayınca "ÖSYM uygulaması çöktü mü?" sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan deneyimler, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı adaylar, ÖSYM'nin internet sitesine erişimde gecikmeler ve sorunlarla karşılaşınca "ÖSYM çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Yoğun trafik, teknik aksaklıklar veya planlı bakım çalışmaları, siteye girişte geçici aksamalara neden olabiliyor. Bu tür sorunlar genellikle kısa sürede gideriliyor.

ÖSYM SAYFASI NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM'nin resmi web sayfasının açılmamasının başlıca sebepleri arasında yoğun erişim, sunucu problemleri veya bakım çalışmaları bulunuyor. Özellikle sınav başvuru ve sonuç açıklama dönemlerinde siteye artan talep, sayfanın yavaşlamasına veya geçici olarak açılamamasına yol açabiliyor. Kullanıcıların güvenli bir internet bağlantısı ile siteyi belirli aralıklarla tekrar denemesi öneriliyor.

ÖSYM UYGULAMASI NEDİR?

ÖSYM uygulaması, adayların sınav başvuruları, sonuç sorgulamaları ve duyurulara hızlıca erişmesini sağlayan resmi mobil platformdur. Hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilen uygulama sayesinde sınav tarihleri, tercih kılavuzları ve duyurular kolayca takip edilebiliyor.

ÖSYM GİRİŞ NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM girişleri, resmi web sitesi olan osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak başvuru, sonuç ve tercih işlemlerine güvenli şekilde erişebilir. Şifre unutulması durumunda ise "Şifremi Unuttum" seçeneği ile yeni şifre almak mümkün.