2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) kapsamında adayların yerleştirme puanını doğrudan etkileyen Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve eğitim bilgisi kontrol süreci ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu süreçte adayların lise diploma bilgileri, okul türü, alan-dal bilgisi, mezuniyet durumu ve diploma notu gibi kritik veriler sistem üzerinden tek tek doğrulanıyor. Peki, ÖSYM OBP onaylama nasıl yapılır? YKS OBP onaylama nereden, ne zamana kadar yapılır? Detaylar...

ÖSYM OBP ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM OBP onaylama işlemi, tamamen dijital ortamda Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sisteme giriş yapması gerekmektedir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra “Eğitim Bilgisi Güncelleme” ekranı üzerinden adayın lise dönemine ait tüm bilgiler görüntülenir. Bu ekranda;

Lise türü

Alan ve dal bilgisi

Mezuniyet durumu

Diploma notu

e-Okul’dan gelen kayıtlar

tek tek kontrol edilir.

Aday, YKS değerlendirme ve yerleştirme sürecinde kullanılmasını istediği doğru eğitim bilgisini seçerek onaylama işlemini tamamlar. Bu işlem tamamlandığında sistem, seçilen veriyi resmi kayıt olarak kabul eder.

OBP onaylama sürecinde en kritik nokta, doğru bilginin seçilmesidir. Yanlış seçim yapılması durumunda yerleştirme puanı doğrudan etkilenebilir.

OBP OANYLAMA VE GÜNCELLEME NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

ÖSYM’nin 2026-YKS kapsamında yaptığı resmi duyuruya göre OBP ve eğitim bilgisi onay süreci 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Adayların, sistemde yer alan eğitim bilgilerini kontrol etmesi ve onay işlemini en geç 30 Haziran 2026 Salı günü saat 16.00’ya kadar tamamlaması zorunludur. Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.

Özellikle bu süreçte:

Eksik bilgi kontrolü

Yanlış kayıt tespiti

Mezuniyet ve diploma notu doğrulama

işlemlerinin dikkatli şekilde yapılması gerekmektedir.

OBP onaylama sürecinin tamamlanmaması veya hatalı bilgi seçilmesi, adayın yerleştirme puanını doğrudan etkileyebileceği için kritik bir aşama olarak değerlendirilmektedir.

ÖSYM OBP ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM OBP onaylama işlemi, tamamen dijital ortamda Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sisteme giriş yapması gerekmektedir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra “Eğitim Bilgisi Güncelleme” ekranı üzerinden adayın lise dönemine ait tüm bilgiler görüntülenir. Bu ekranda;

Lise türü

Alan ve dal bilgisi

Mezuniyet durumu

Diploma notu

e-Okul’dan gelen kayıtlar

tek tek kontrol edilir.

Aday, YKS değerlendirme ve yerleştirme sürecinde kullanılmasını istediği doğru eğitim bilgisini seçerek onaylama işlemini tamamlar. Bu işlem tamamlandığında sistem, seçilen veriyi resmi kayıt olarak kabul eder.

OBP onaylama sürecinde en kritik nokta, doğru bilginin seçilmesidir. Yanlış seçim yapılması durumunda yerleştirme puanı doğrudan etkilenebilir.

OBP NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

ÖSYM’nin 2026-YKS kapsamında yaptığı resmi duyuruya göre OBP ve eğitim bilgisi onay süreci 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Adayların, sistemde yer alan eğitim bilgilerini kontrol etmesi ve onay işlemini en geç 30 Haziran 2026 Salı günü saat 16.00’ya kadar tamamlaması zorunludur. Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.

Özellikle bu süreçte:

Eksik bilgi kontrolü

Yanlış kayıt tespiti

Mezuniyet ve diploma notu doğrulama

işlemlerinin dikkatli şekilde yapılması gerekmektedir.

OBP onaylama sürecinin tamamlanmaması veya hatalı bilgi seçilmesi, adayın yerleştirme puanını doğrudan etkileyebileceği için kritik bir aşama olarak değerlendirilmektedir.