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Osmand kimdir, Callum Osmand kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

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Osmand kimdir, Callum Osmand kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşan İskoç ekibi Celtic'in genç oyuncusu Callum Osmand, maçın ardından Türk futbolseverlerin gündemine girdi. Celtic'in ilk 11'inde yer alan genç futbolcu, Beşiktaş karşısındaki performansıyla dikkat çekti. Futbolseverler, Callum Osmand'ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu, nereli olduğunu ve hangi mevkide oynadığını araştırıyor.

Callum Osmand, Celtic forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu. Futbol eğitimini İngiltere'nin köklü kulübü Fulham'ın altyapısında alan Osmand, 2025 yazında Celtic'e transfer oldu. İşte Callum Osmand'ın hayatı ve futbol kariyerine dair bilinenler.

CALLUM OSMAND KİMDİR?

Callum Osmand, İskoç ekibi Celtic'te forma giyen bir futbolcu. Futbola Jersey'de Grouville kulübünde başlayan Osmand, 2018 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın altyapısına katıldı. Fulham'ın genç takımlarında forma giyen Osmand, 30 Haziran 2025'te Celtic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

CALLUM OSMAND KAÇ YAŞINDA?

Callum Osmand, 8 Kasım 2005 doğumlu. Genç futbolcu 20 yaşında ve 8 Kasım 2026'da 21 yaşına girecek.

CALLUM OSMAND NERELİ?

Callum Osmand, Manş Denizi'ndeki Kanal Adaları'nda bulunan Jersey'de doğdu. Jersey, İngiltere'ye bağlı özerk bir bölge. Osmand, gençlik yıllarında Galler'in alt yaş milli takımlarında forma giydi. Galler U16 ve U17 milli takımlarında oynayan genç futbolcunun, A milli takım düzeyinde İngiltere'yi temsil etme hakkı bulunuyor.

CALLUM OSMAND MEVKİSİ NE?

Callum Osmand, forvet mevkisinde oynuyor. 1,78 metre boyundaki genç oyuncu, hücum hattında görev yapıyor.

CALLUM OSMAND HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Callum Osmand'ın kariyerinde yer aldığı kulüpler şöyle:

Grouville (altyapı)

Fulham (altyapı)

Celtic (2025'ten bu yana)

CALLUM OSMAND CELTIC KARİYERİ

Callum Osmand, 2025 yazında Celtic'e katıldı. Genç forvet, 2025-2026 sezonunun son haftasında Celtic'in Hearts'ı 3-1 mağlup ederek İskoçya Premiership şampiyonluğunu ilan ettiği maçta gol attı. Osmand, Celtic'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer alıyor.

CALLUM OSMAND MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Callum Osmand, A milli takımda henüz forma giymedi. Genç futbolcu, 2021 yılında Galler U16 Milli Takımı'nda 1, Galler U17 Milli Takımı'nda ise 4 maça çıktı. Osmand, iki alt yaş kategorisinde de birer gol attı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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