Osman Gökçek AK Parti’nin kanun teklifine ne dedi? Osman Gökçek hobi bahçeleri hakkında ne dedi?

TBMM Tarım Orman Komisyonu’nda kabul edilen ve Türkiye genelinde yaklaşık 11 bin civarında hobi bahçesini etkilemesi beklenen kanun teklifi, siyasi kulislerde ve AK Parti içinde dikkat çeken tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle düzenlemenin Genel Kurul aşamasına gelmesiyle birlikte, teklifin uygulanma biçimi ve doğuracağı sonuçlar üzerine farklı görüşler ortaya çıktı.

OSMAN GÖKÇEK AK PARTİ’NİN KANUN TEKLİFİNE NE DEDİ?

Söz konusu teklifin en çok konuşulan yönlerinden biri, mevcut hobi bahçelerinin akıbeti ve uygulanacak yıkım süreçleri oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantısında, AK Parti’li milletvekilleri ile bakanlık yetkilileri arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı aktarıldı.

Toplantıda, Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in mevcut yapılaşmalara ilişkin yaklaşımı dikkat çekti. Gizligider’in toplantıda,

“Tarım alanlarını başka türlü koruyamayız, yıkılacak” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bu açıklamalar, düzenlemenin sahadaki etkilerine dair tartışmaları daha da artırırken, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in çıkışı toplantının en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.

Osman Gökçek’in, yıkım süreçlerine ilişkin yaklaşımı ise parti içinde farklı bir bakış açısını ortaya koydu. Gökçek’in toplantıda,

“Niye biz yıkıyoruz, Mansur Yavaş yıksın. Bahçesi, evi yıkılan beddua eder, bize oy vermez, verdirmez” şeklinde konuştuğu ifade edildi.

TBMM’DE KABUL EDİLEN TEKLİFİN KAPSAMI VE HOBİ BAHÇELERİNE ETKİSİ

TBMM Tarım Orman Komisyonu’ndan geçen düzenlemenin, özellikle tarım arazilerinin korunması amacıyla hazırlandığı belirtiliyor. Ancak teklifin en dikkat çekici yönü, hobi bahçelerine yönelik yaptırımların ciddi şekilde artırılması oldu.

Düzenlemeye göre, hobi bahçesi sahiplerine uygulanan cezaların yaklaşık 250 kat artırılması öngörülüyor. Mevcut durumda 5 bin lira seviyesinde olan bir cezanın, teklif yasalaştığı takdirde 1 milyon 250 bin liraya kadar çıkabileceği hesaplanıyor.