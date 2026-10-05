Osman Arıkan Nacar kimdir, ne iş yapıyor, Osman Arıkan kaç yaşında?

Borsa soruşturmasına ilişkin gelişmelerin ardından gözler, adı iddialarla birlikte anılan Osman Arıkan Nacar'a çevrildi. Siyaset ve ekonomi gündeminde öne çıkan isim hakkında "Osman Arıkan Nacar hangi görevlerde bulundu, hangi şirketin ortağı, iddialara ne yanıt verdi?" soruları arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. Osman Arıkan Nacar'ın biyografisi, kariyeri ve gündeme gelen iddialara yönelik açıklamaları haberimizde.

OSMAN ARIKAN NACAR KİMDİR?

Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar, beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmanlaşmış bir hekim ve uzun yıllar kamu bürokrasisinde üst düzey görevler üstlenmiş eski bir bürokrat olarak tanınıyor. Hem tıp hem de kamu yönetimi alanındaki kariyeriyle bilinen Nacar, son günlerde borsa soruşturmasına ilişkin haberlerde adının geçmesiyle birlikte kamuoyunun gündemine oturdu.

OSMAN ARIKAN NACAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Osman Arıkan Nacar, 1977 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 49 yaşında olan Nacar, Adanalı. Çocukluk ve gençlik yıllarında eğitim hayatını farklı şehirlerde sürdüren Nacar, lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı.

EĞİTİM HAYATI

Liseden sonra tıp eğitimi almaya karar veren Nacar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 2001 yılında bu fakülteden mezun olarak hekimlik mesleğine adım attı. Mezuniyetinin ardından 2002-2008 yılları arasında beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık alanında mesleki ve akademik çalışmalar yürüten Nacar, doçentlik unvanını da aldı.

OSMAN ARIKAN NACAR NE İŞ YAPIYOR?

Nacar'ın asıl mesleği beyin ve sinir cerrahisi uzmanlığı. Kariyerinin ilk yıllarında sağlık alanında hekim olarak görev yapan Nacar, ilerleyen dönemde kamu yönetimine geçerek farklı kurumlarda sorumluluk üstlendi. Kamu görevinden ayrıldıktan sonra ise özel sektörde faaliyet göstermeye başladı.

KAMUDA ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

Nacar, bürokrasideki kariyeri boyunca sağlık alanının kritik birimlerinde görev aldı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı ile Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'na getirildi. Sağlık alanındaki görevlerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi.

SİYASETE ADIM ATTI

Bürokrasideki görevlerinin yanı sıra siyasette de yer almak isteyen Nacar, 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Ancak her iki seçimde de aday listelerinde yer almadı. Nacar, Nisan 2018'de devlet memurluğundan istifa ettiğini ve bu tarihten sonra herhangi bir bürokratik ya da siyasi görev üstlenmediğini açıkladı.

E-DATA ORTAKLIĞI

Osman Arıkan Nacar'ın adı son dönemde iş dünyasında da öne çıktı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime göre Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal ile birlikte Ağustos 2026'da borsada işlem gören E-Data Teknoloji'nin yüzde 63,85 oranındaki paylarını devraldı. Nacar'ın şirketteki payının yaklaşık yüzde 21 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

OSMAN ARIKAN NACAR NEDEN GÜNDEMDE?

Nacar'ın adı, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen borsa soruşturmasına ilişkin haberlerde geçti. Bazı yayın organlarında Nacar'ın soruşturmayla bağlantılı olarak yaklaşık 20 milyar liralık işlemle ilişkilendirildiği ve yurt dışında bulunduğu iddia edildi. E-Data'daki ortaklarından Ali Göl'ün soruşturma kapsamında tutuklandığı da kamuoyuna yansıdı. Konu siyaset gündemine de taşınırken, Nacar hakkındaki iddialar muhalefet partilerinin açıklamalarında da yer aldı.

NACAR'DAN İDDİALARA YANIT

Osman Arıkan Nacar, hakkındaki haberlerin ardından 4 Ekim 2026'da avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 2018'de kamu görevinden ayrıldığını ve sonrasında herhangi bir bürokratik ya da siyasi görevde bulunmadığını vurgulayan Nacar, isminin fon soruşturmasıyla ilişkilendirilmesinin algı oluşturmaya yönelik ve kötü niyetli olduğunu savundu. Nacar ayrıca hakkında herhangi bir adli işlem ya da suçlama bulunmadığını ifade etti. Soruşturma sürecinin seyri ise yargı makamlarının değerlendirmesiyle netlik kazanacak.