Osimhen ve Onuachu Nijerya Mozambik maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi kadroda mı?

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan, Nijerya ile Mozambik arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbol tutkunları, bu karşılaşmanın yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini öğrenmek isterken, özellikle Nijerya cephesindeki kadro tercihleri dikkat çekiyor. Osimhen ve Onuachu'nun maç kadrosunda bulunup bulunmayacağı, sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmayacakları soruları karşılaşma öncesinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

NİJERYA – MOZAMBİK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

CAF Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan, Nijerya ile Mozambik arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın yayın bilgilerini ve başlama saatini merak ediyor. Nijerya – Mozambik karşılaşması, Türkiye'de Exxen platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

NİJERYA – MOZAMBİK MAÇI CANLI İZLEME VE YAYIN BİLGİLERİ

Mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler, karşılaşmayı Exxen dijital platformu aracılığıyla izleyebilecek. Exxen yayını, uydu üzerinden değil; internet ve mobil uygulamalar üzerinden abonelikle ve şifreli olarak sunulmaktadır.

NİJERYA – MOZAMBİK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Afrika Uluslar Kupası kapsamında oynanacak olan Nijerya – Mozambik mücadelesi, 5 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

NİJERYA – MOZAMBİK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç öncesi yayınların ise Exxen platformunda daha erken saatlerde başlaması bekleniyor.

NİJERYA – MOZAMBİK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Nijerya ile Mozambik arasında oynanacak CAF Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasına, Fas'ın Casablanca kentinde yer alan Stade Mohamed V Stadyumu ev sahipliği yapacak.

OSIMHEN VE ONUACHU NİJERYA – MOZAMBİK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Nijerya Milli Takımı'nın yıldız oyuncuları Victor Osimhen ve Paul Onuachu'nun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Ancak maç öncesinde resmî ilk 11'ler henüz açıklanmadı. Oyuncuların durumu, karşılaşmaya kısa süre kala netlik kazanacak.