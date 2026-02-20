Haberler

Osimhen sakatlandı mı, Osimhen Konyaspor maçında neden yok, Juventus maçına yetişecek mi?

Osimhen sakatlandı mı, Osimhen Konyaspor maçında neden yok, Juventus maçına yetişecek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Victor Osimhen sakatlandı mı? Galatasaraylı taraftarların merakla araştırdığı bu soru, Konyaspor maçı kadrosunun açıklanmasının ardından gündemin zirvesine çıktı. Osimhen'in maçta yer almaması, "neden yok?", "durumu ciddi mi?" sorularını beraberinde getirirken, yıldız golcünün Juventus karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceği de büyük merak konusu oldu.

Osimhen'in Konyaspor maçında kadroda olmaması sonrası gözler sağlık raporlarına çevrildi. Juventus maçı öncesi yıldız futbolcunun son durumu yakından takip ediliyor. İşte Osimhen'in sakatlık durumu, Konyaspor maçında neden forma giymediği ve Juventus maçına yetişip yetişmeyeceğine dair tüm detaylar…

MAÇIN TARİHİ, SAATİ VE STADIYUMU

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, 21 Şubat Cumartesi günü Konya deplasmanına çıkacak. Karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çavuş yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.

Osimhen sakatlandı mı, Osimhen Konyaspor maçında neden yok, Juventus maçına yetişecek mi?

OSIMHEN TEDBİR AMAÇLI KADRODA YOK

Galatasaray'da sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak Tümosan Konyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Teknik heyet, oyuncunun sağlık durumunu riske etmemek adına bu kararı aldı.

GALATASARAY'IN KONYA KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların Konya deplasmanına götürdüğü oyuncular şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina.

GALATASARAY ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşmada Galatasaray, Konya deplasmanından 3 puanla dönerek zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında iç saha avantajını kullanarak sürpriz peşinde olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım

'Türkiye' sorusuna cevabı alkış toplamıştı: Özgü Namal ilk kez konuştu
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı

Girdiği ladeste ne kadar kaybettiği ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım

'Türkiye' sorusuna cevabı alkış toplamıştı: Özgü Namal ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
MEB tartışılan bildiriyle ilgili harekete geçti! Suç duyurusu yolda

Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor