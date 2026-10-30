Osimhen sakatlandı mı? Konyaspor Galatasaray maçında Osimhen sakatlandı mı? Osimhen Stuttgart maçında yok mu?

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Victor Osimhen, Konyaspor maçının ilk yarısında kısa süreli bir sakatlık yaşayarak sahada tedavi gördü. Karşılaşmanın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Nijeryalı golcü, 61. dakikada yerini Deniz Gül’e bıraktı. Maçın ardından deplasman tribününe giden Osimhen’in yüzü gülerken sekerek yürümesi dikkat çekti. Galatasaray cephesinden Osimhen’in sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte konuya dair bilinenler.

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Victor Osimhen, Konyaspor maçının ilk yarısında kısa süreli bir sakatlık yaşadı ve sahada tedavi gördü. Tedavinin ardından oyuna devam eden Nijeryalı golcü, 61. dakikaya kadar sahada kaldı. Osimhen’in sakatlığının ciddi olup olmadığına ilişkin kulüpten bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun durumunun, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

OSİMHEN NEDEN SEKEREK YÜRÜDÜ?

Maçın ardından deplasman tribününe giderek taraftarları selamlayan Osimhen’in bu anlarda sekerek yürümesi dikkat çekti. Nijeryalı yıldızın yüzünün gülmesi ise sakatlığının ciddi olmayabileceği yorumlarına neden oldu. Ancak sekerek yürümenin nedeni, ilk yarıda yaşadığı sakatlıkla mı yoksa sevinç gösterisiyle mi ilgili olduğu netlik kazanmadı.

OSİMHEN KAÇINCI DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI?

Victor Osimhen, Konyaspor maçının 61. dakikasında oyundan çıktı ve yerini Deniz Gül’e bıraktı. Skor avantajını elde eden Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde salı günü oynanacak Stuttgart maçı öncesinde Osimhen’i dinlendirmek amacıyla bu değişikliği yaptığı da değerlendiriliyor.

OSİMHEN GOL ATTI

Victor Osimhen, Konyaspor maçının 12. dakikasında attığı golle Galatasaray’ı öne geçirdi. Bir gün önce ikinci kez baba olan Nijeryalı golcü, bu golle Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükselterek gol krallığı yarışında şimdilik tek başına zirveye yerleşti.

GALATASARAY KONYA’DAN 4-0’LA DÖNDÜ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmada Rafael Leao da sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

STUTTGART MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Stuttgart’ı ağırlayacak. Osimhen’in bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği, yapılacak kontrollerin sonucuna göre belli olacak. Teknik direktör Okan Buruk’un Stuttgart maçı öncesinde bazı oyuncuları dinlendirmeyi planladığı da belirtiliyor.