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Osimhen neden yok, Osimhen Sporting Lizbon maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu? Osimhen Sporting maçında oynayacak mı?

Osimhen neden yok, Osimhen Sporting Lizbon maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu? Osimhen Sporting maçında oynayacak mı?
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Victor Osimhen’in Sporting Lizbon karşısında neden forma giymediği futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Osimhen neden yok, sakat mı, cezalı mı, kadroda mı?” soruları maç öncesinde gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, son gelişmeler Galatasaray’ın hücum hattıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.

Galatasaray’ın Sporting Lizbon ile oynayacağı mücadelede Victor Osimhen’in kadroda yer almaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız golcünün maçta neden oynayamayacağını ve yokluğunun sakatlık mı yoksa ceza nedeniyle mi olduğunu araştırmaya başladı. Osimhen’in Sporting karşısındaki durumuna ilişkin güncel gelişmeler merakla takip ediliyor.

SPORTİNG GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

OSIMHEN SPORTING LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gözler Victor Osimhen’in durumuna çevrildi. “Osimhen neden yok, Sporting Lizbon maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu?” soruları futbolseverler tarafından araştırılırken, Nijeryalı yıldızın karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

VICTOR OSIMHEN NEDEN SPORTİNG LİZBON MAÇINDA YOK?

Galatasaray’ın Sporting Lizbon deplasmanı için açıkladığı kamp kadrosunda Victor Osimhen’in yanı sıra Mario Lemina ve Wilfried Singo da yer almadı. Osimhen’in yokluğunun ceza nedeniyle değil, sakatlık nedeniyle olduğu öğrenildi. Galatasaray’ın 6 Eylül tarihli sağlık açıklamasında yıldız futbolcunun sağ adduktor, yani kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiği bildirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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