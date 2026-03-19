Osimhen neden yok, Osimhen oyundan çıktı mı (Liverpool Galatasaray)?

Galatasaray – Liverpool karşılaşmasında taraftarların merak ettiği soru cevabını buldu: Osimhen sahada yer almadı. Yıldız futbolcu, maç öncesinde yaşadığı kol sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarıldı. Bu beklenmedik gelişme, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında endişe yarattı.

OSIMHEN'İN YERİNE LANG DAHİL OLDU

Galatasaray teknik ekibi, Osimhen'in kolundaki sakatlık sebebiyle değişiklik yapmak zorunda kaldı. Osimhen'in yerine oyunaLang dahil oldu. Bu hamle, takımın hücum hattında stratejik bir değişiklik olarak değerlendiriliyor ve maçın ilerleyen dakikalarındaki oyun planını etkileyecek.

GALATASARAY'DA SAĞLIK DURUMU MERAK KONUSU

Osimhen'in sakatlığıyla ilgili teknik ekibin açıklamaları, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Kolundaki problem kısa süreli bir durum mu yoksa uzun vadeli bir tedavi gerektirecek mi soruları merak konusu. Galatasaray yönetimi ve teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.