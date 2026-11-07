Osimhen neden yok, Osimhen neden oynamıyor, Victor Osimhen Galatasaray Amedspor maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Amedspor maçında forma giyemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan yıldız golcü, artroskopik diz ameliyatı olacak. İşte Osimhen'in Amedspor maçında neden yer almadığına dair bilinenler ve karşılaşmanın yayın bilgileri.

OSİMHEN NEDEN YOK?

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Amedspor maçında yer almıyor. Nijeryalı golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlandı. Yapılan MR tetkiklerinde Osimhen'in sol dizinde esneme oluştuğu ve dizde serbest parça bulunduğu tespit edildi.

OSİMHEN NEDEN OYNAMIYOR?

Osimhen, sol dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği için Amedspor maçında oynamıyor. Galatasaray'ın açıklamasına göre yıldız futbolcuya kulüp doktoru Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde artroskopik diz cerrahisi uygulanacak.

OSİMHEN SAKAT MI?

Evet, Victor Osimhen sakat. Yıldız golcünün sol dizinde esneme ve serbest parça tespit edildi. Osimhen, bu sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatacak.

OSİMHEN CEZALI MI?

Hayır, Osimhen'in herhangi bir cezası bulunmuyor. Nijeryalı golcünün Amedspor maçında forma giyememesinin nedeni sakatlığı.

OSİMHEN YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Osimhen, Amedspor maçında yedek kulübesinde de yer almayacak. Galatasaray, yıldız golcünün ameliyat edileceği için Amed SF maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği henüz belli değil. Galatasaray, yıldız golcünün sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bir süre paylaşmadı. Dönüş süresinin ameliyatın ardından yapılacak değerlendirmeyle netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da İstanbul'daki RAMS Park'ta başlayacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.