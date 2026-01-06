Osimhen milli takımı bıraktı mı, Osimhen neden Nijerya Milli Takımı kampından ayrıldı?

Nijerya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Osimhen'in kampı terk ettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Osimhen'in milli takımı bırakıp bırakmadığı ve kampı neden terk ettiği merak konusu oldu. Detaylar henüz netleşmiş değil.

OSİMHEN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Nijerya merkezli yayın kuruluşu ARISETV, Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı kampını terk etme kararı aldığını öne sürdü. Haberde, yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönme yönünde karar verdiği ve bu nedenle kamptan ayrılacağı iddia edildi. Bu gelişme kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YETKİLİLER OSIMHEN'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Buna karşın Nijerya Milli Takımı yetkilileri, Victor Osimhen'in kampta kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Osimhen'in henüz milli takım kampını terk etmediği ifade edildi.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İki farklı iddianın gündeme gelmesiyle birlikte Victor Osimhen'in durumu netlik kazanmış değil. Yıldız oyuncunun önümüzdeki saatlerde nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken, gözler hem Nijerya Milli Takımı'ndan hem de Osimhen cephesinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

FUTBOL GÜNDEMİNİN ODAĞINDA

Sezon boyunca performansıyla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, yalnızca kulüp düzeyinde değil milli takım sürecinde de gündemden düşmüyor. Yaşanan bu gelişmeler, futbol kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda.