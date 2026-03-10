Osimhen kart sınırında mı, kart görürse cezalı rövanş maçında oynamayacak mı? Galatasaray Liverpool maçında kimler kart sınırında?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasındaki dev mücadele öncesinde gözler kart sınırındaki oyunculara çevrildi. Sarı kart ceza sınırında bulunan futbolcuların durumu, özellikle rövanş maçı öncesi büyük önem taşıyor. Peki Victor Osimhen kart görürse rövanşta forma giyemeyecek mi? Galatasaray-Liverpool karşılaşması öncesi kart sınırındaki isimler futbolseverler tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray SK ile Liverpool FC karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY SON 16'YA NASIL GELDİ?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig etabında oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 20. sırada yer aldı ve play-off turuna yükseldi. Bu turda İtalya temsilcisi Juventus FC ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki ilk maçı 5-2 kazanarak büyük avantaj elde etti. Deplasmanda oynanan rövanşta uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da toplam skor avantajıyla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

LİG ETABINDA GALATASARAY LIVERPOOL'U YENMİŞTİ

İki takım bu sezon Şampiyonlar Ligi lig etabında da karşı karşıya geldi. Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın tek golünü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Bu sonuç sarı-kırmızılılara hem moral verdi hem de tur için önemli bir avantaj sağladı.

GALATASARAY MAÇA TAM KADRO ÇIKIYOR

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Liverpool karşılaşmasına tam kadro hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da kritik mücadele öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sánchez ve Abdülkerim Bardakcı, kanat oyuncusu Roland Sallai ile hücum hattındaki Noa Lang ve Victor Osimhen sarı kart görmeleri halinde rövanş maçında cezalı duruma düşecek.

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk da kart sınırında yer alıyor. Tecrübeli teknik adamın kart görmesi halinde İngiltere'de oynanacak rövanş karşılaşmasında kulübede yer alamayacak.

LIVERPOOL'DA DA SINIRDA OYUNCULAR VAR

Liverpool cephesinde de iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Conor Bradley ve Curtis Jones kart görmeleri halinde rövanş maçında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Alexander Isak karşılaşmada görev yapamayacak.