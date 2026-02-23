Osimhen Juventus maçında oynayacak mı, sakat mı, iyileşti mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Son günlerde sakatlığıyla ilgili çıkan iddialar sonrası Nijeryalı yıldızın iyileşip iyileşmediği ve Juventus maçında sahada olup olmayacağı taraftarlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

OSIMHEN'İN İTALYA RÖVANŞI ÖNCESİ DURUMU MERAK KONUSU

5-2'lik skor avantajıyla İtalya'da kritik bir rövanş maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı camiada gözler, Juventus karşılaşması öncesi Osimhen'den gelecek haberlere çevrildi.

AĞRILARI NEDENİYLE KONYASPOR MAÇINDA YOKTU

27 yaşındaki Nijeryalı golcü, yaşadığı ağrılar sebebiyle Süper Lig'de oynanan Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun durumunu riske atmamak adına özel bir program uyguluyor.

İBRAHİM SETEN'DEN OSIMHEN AÇIKLAMASI

343 Digital YouTube kanalında konuşan İbrahim Seten, Osimhen'in son durumuna ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Seten, yıldız oyuncunun Juventus maçında forma giyme ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

"OYNAMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK"

Seten açıklamasında, "Osimhen'in Juventus maçında oynayacağı kesin değil. Bugün ve yarın yapılacak antrenmanlarda durumu netleşecek. Ancak şu an için sahada olma ihtimali daha yüksek görünüyor." ifadelerini kullandı.

SON ANTRENMANDA SALONDA ÇALIŞTI

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Galatasaray'ın Juventus maçı hazırlıkları sürerken Victor Osimhen, rejenerasyon grubu ile birlikte salonda çalıştı. Oyuncunun bireysel yükle kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ KARAR SON ANTRENMANLARDA VERİLECEK

Teknik ekibin, Osimhen'in durumu konusunda son kararı maç öncesi yapılacak antrenmanların ardından vermesi bekleniyor. Juventus karşılaşması öncesi yıldız golcünün sahada olup olmayacağı Galatasaray taraftarının en büyük merak konusu olmaya devam ediyor.