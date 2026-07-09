Victor Osimhen'in yeni sezon hazırlıklarının ilk gününde antrenmanda yer almaması, Galatasaray taraftarlarının gündemindeki en önemli konulardan biri oldu. Nijerya'daki tatil sürecinde yaşadığı geçici rahatsızlık nedeniyle ilk idmanı kaçıran yıldız golcünün sağlık durumuyla ilgili kulüp çevrelerinden gelen bilgiler, endişe edilecek bir tablo bulunmadığını ortaya koyuyor. Peki, Osimhen hasta mı, hastalığı ne? Osimhen idmanda neden yok? Detaylar...

OSIMHEN HASTA MI, HASTALIĞI NE?

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk antrenmanda Victor Osimhen'in yer almaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği konuya ilişkin edinilen bilgilere göre yıldız futbolcu, Nijerya'da geçirdiği tatil döneminde geçici bir rahatsızlık yaşadı.

Osimhen, Türkiye'ye dönüş yapmasına rağmen söz konusu sağlık sorunu nedeniyle sezonun ilk idmanına katılamadı. Ancak kulüp kaynaklarından ve futbol kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda oyuncunun durumunun ciddi olmadığı belirtiliyor.

Paylaşılan bilgilere göre Galatasaray sağlık ekibi tarafından takip edilen Nijeryalı golcünün kısa süre içerisinde çalışmalarına başlaması bekleniyor.

OSIMHEN İDMANDA NEDEN YOK?

Victor Osimhen'in sezonun ilk antrenmanında bulunmama nedeni, Nijerya'daki tatil sürecinde yaşadığı geçici rahatsızlık olarak açıklandı.

Türkiye'ye dönüşünün ardından sağlık durumu değerlendirilen yıldız futbolcunun tedbir amacıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki ilk çalışmaya katılmadığı bildirildi.

Kulüp çevrelerinden aktarılan bilgilere göre Osimhen'in sağlık durumunda endişe oluşturacak bir tablo bulunmuyor. Planlamaya göre Nijeryalı golcünün cuma günü Kemerburgaz'da takım arkadaşlarına yeniden katılması ve yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

Şu ana kadar paylaşılan resmi bilgiler doğrultusunda Victor Osimhen'in ilk idmanda yer almama sebebinin yalnızca tatil dönüşünde yaşadığı geçici rahatsızlık olduğu ifade ediliyor.