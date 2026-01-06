Osimhen Galatasaray Fenerbahçe maçında oynayacak mı (Süper Kupa Finali)?

Nijeryalı futbolcu Osimhen'in milli takım kampından ayrıldığı iddiaları sonrası, Galatasaray Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Osimhen'in durumu taraftarlar arasında büyük bir merak konusu oldu. Bu durum, maçın sonucunu doğrudan etkileyebilecek bir faktör olarak görülüyor. Osimhen, Galatasaray Fenerbahçe maçında oynayacak mı sorusu, futbol severlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

OSİMHEN GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Nijerya merkezli yayın kuruluşu ARISETV, Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı kampını terk etme kararı aldığını öne sürdü. Haberde, yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönme yönünde karar verdiği ve bu nedenle kamptan ayrılacağı iddia edildi. Bu gelişme kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Buna karşınNijerya Milli Takımı yetkilileri, Victor Osimhen'in kampta kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Aynı haberde, Osimhen'in henüz milli takım kampını terk etmediği bilgisine yer verildi.

Osimhen'in milli takımındaki durumu henüz netlik kazanmadı. Türkiye'ye dönmesi durumunda Süper Kupa finalinde oynayabilir.