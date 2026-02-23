Osimhen Galatasaray'a ihtarname gönderdi mi, Osimhen'in maaşı denmiyor mu?

İddialara göre sarı-kırmızılı ekipte yıllık 21 milyon Euro kazanan Nijeryalı golcünün, Ocak ve Şubat aylarına ilişkin alacakları henüz hesabına yatırılmadığı iddia edildi. Osimhen Galatasaray'a ihtarname gönderdi mi, Osimhen maaşı denmiyor mu?

OSİMHEN MAAŞI ÖDENMİYOR MU?

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında gelen 5-2'lik tarihi galibiyetin ardından Galatasaray cephesinde gündem bir anda değişti.

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Juventus maçı öncesinde gündeme taşınan maaş ödemeleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Dindar, Osimhen'in geciken ödemeler nedeniyle kulübe herhangi bir ihtarname göndermediğini belirterek, yurt dışından gelen futbolcuların yasal süreler dahilindeki gecikmelere alışık olduğunu ifade etti. Nijeryalı yıldızın bu durumu sorun etmediği ve kısa süre içinde İtalya'ya gideceği de aktarıldı.

FUTBOLCULARI MAAŞTAN ÇOK PRİMLER İLGİLENDİRİYOR

Deneyimli muhabire göre profesyonel futbolcular için maaş ödemeleri garanti kalem olarak görülüyor. Bu nedenle 1-2 aylık gecikmeler büyük bir problem olarak algılanmıyor. Asıl motivasyonun primler olduğuna dikkat çekilirken, Juventus karşılaşması öncesinde futbolculara yüklü miktarda prim ödemesi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

OSIMHEN'İN ALAMADIĞI TEK BİR EURO YOK

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün aktardığı bilgiler ise maaş krizinin tamamen spekülatif olduğunu ortaya koydu.

Buna göre Galatasaray, Osimhen'in maaşı için kasasından toplam 15 milyon Euro ödeme yaptı. Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun reklam ve imaj haklarından 6 milyon Euro gelir elde ettiği ve bu tutarın tamamının oyuncuya ödendiği belirtildi.

GALATASARAY DA KAZANIYOR

Anlaşmanın detaylarına göre, Osimhen'in imaj haklarından elde edilen 6 milyon Euro'nun üzerindeki her ek gelirden Galatasaray da pay alacak. Yani Nijeryalı yıldız yalnızca maaşını düzenli almakla kalmıyor, aynı zamanda kulübe ekonomik katkı da sağlıyor.

KRİZ DEĞİL, NORMAL SÜREÇ

Özetle kulüp kaynaklarına göre ortada olağanüstü bir durum bulunmuyor. Osimhen cephesinde herhangi bir ödeme problemi olmadığı gibi, Galatasaray yönetimi süreci planlanan şekilde yürütüyor. Şampiyonlar Ligi'nde gelen farklı galibiyet sonrası ortaya atılan iddiaların, sportif başarıyı gölgelemeye yönelik olduğu yorumları öne çıkıyor.