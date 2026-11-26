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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Victor Osimhen'in sağlık durumu gündemdeki yerini koruyor. Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı futbolcunun rehabilitasyon süreci devam ederken gözler, yıldız golcünün derbiye yetişip yetişemeyeceğine çevrildi. Teknik heyet ve sağlık ekibi, Osimhen'in sahalara dönüş sürecini yakından takip ediyor. Peki, Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı, kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Detaylar...

OSİMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Sol dizinden operasyon geçiren ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdüren futbolcunun durumu, sağlık ekibinin değerlendirmeleri doğrultusunda takip ediliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 24 Kasım'da oynanan Aston Villa karşılaşması öncesinde yaptığı değerlendirmede derbiye kadar kalan 6 günlük sürece dikkat çekti. Osimhen'in Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağının süreç içerisindeki gelişmelere göre değerlendirileceğini belirtti.

Oyuncunun derbide kesin olarak forma giymeyeceğine ilişkin kulüp tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Victor Osimhen'in sahalardan kaç hafta uzak kalacağına ilişkin kesinleşmiş bir süre bulunmuyor. Sol dizinden geçirdiği operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine devam eden futbolcunun takımla çalışmalara ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Osimhen'in yeniden maç kadrosuna dahil edilmesi ve forma giyebilmesi, sağlık durumuna, antrenman sürecine ve maç kondisyonuna ulaşmasına bağlı olacak.

OSİMHEN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI NASIL?

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında önemli bir rol üstlenen Nijeryalı futbolcu, operasyonun ardından rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız oyuncunun takımla çalışmalara dönüş tarihi ve Beşiktaş derbisinde görev alıp almayacağı, sağlık ekibinin değerlendirmeleri sonrasında netlik kazanacak.