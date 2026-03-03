Osimhen Bayern Münih'e mi gidecek?

Yaz transfer dönemine yaklaşılırken yıldız futbolcularla ilgili iddialar art arda geliyor. Son olarak Avrupa basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, hücum hattını güçlendirmek için Victor Osimhen'i gündemine aldı. Bu gelişme "Osimhen Bayern Münih'e mi gidiyor?" sorusunu futbol gündeminin zirvesine taşıdı.

OSİMHEN BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDECEK?

Fransız basınından Foot Mercato, Bayern Münih'in, mevcut golcü yapılanmasını uzun vadede yenilemek istediğini yazdı. Haberde, Alman devinin Harry Kane sonrası dönemi planladığı ve bu doğrultuda Victor Osimhen'i listenin üst sıralarına aldığı ifade edildi.

KOMPANY TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKTI

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin, 27 yaşındaki golcünün transferine olumlu yaklaştığı aktarıldı. Kulüp yönetiminin, teknik heyetten gelen bu onay sonrası temaslarını hızlandırabileceği vurgulandı.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ NET

Haberde Galatasaray'ın Osimhen için kapıyı yüksekten açtığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için yaklaşık 150 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü. Bu rakamın, Avrupa'daki birçok kulübü zorlayabileceği ancak Bayern Münih'in mali planlamasında değerlendirildiği ifade ediliyor.