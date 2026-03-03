Haberler

Osimhen Bayern Münih'e mi gidecek?

Osimhen Bayern Münih'e mi gidecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa futbolunda transfer gündemi bir kez daha hareketlendi. Napoli'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen için Bayern Münih iddiası gündeme bomba gibi düştü. Alman devinin golcü arayışında olduğu bu dönemde Osimhen'in Bayern Münih'e transfer olup olmayacağı futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Yaz transfer dönemine yaklaşılırken yıldız futbolcularla ilgili iddialar art arda geliyor. Son olarak Avrupa basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, hücum hattını güçlendirmek için Victor Osimhen'i gündemine aldı. Bu gelişme "Osimhen Bayern Münih'e mi gidiyor?" sorusunu futbol gündeminin zirvesine taşıdı.

OSİMHEN BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDECEK?

Fransız basınından Foot Mercato, Bayern Münih'in, mevcut golcü yapılanmasını uzun vadede yenilemek istediğini yazdı. Haberde, Alman devinin Harry Kane sonrası dönemi planladığı ve bu doğrultuda Victor Osimhen'i listenin üst sıralarına aldığı ifade edildi.

Osimhen Bayern Münih'e mi gidecek?

KOMPANY TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKTI

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin, 27 yaşındaki golcünün transferine olumlu yaklaştığı aktarıldı. Kulüp yönetiminin, teknik heyetten gelen bu onay sonrası temaslarını hızlandırabileceği vurgulandı.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ NET

Haberde Galatasaray'ın Osimhen için kapıyı yüksekten açtığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için yaklaşık 150 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü. Bu rakamın, Avrupa'daki birçok kulübü zorlayabileceği ancak Bayern Münih'in mali planlamasında değerlendirildiği ifade ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük

İşte Hamaney'in cenaze programı: Defnedileceği şehrin önemi büyük
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz

Trump'tan Avrupa ülkesine İran cezası: Tüm ticari ilişkileri keseceğiz
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi

Zam telaşıyla istasyonlara akın edenlere kötü haber
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji

İran'ı bir hamlesi nedeniyle eleştirdi: Yanlış yapıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.